Автор золотого голу "Шахтаря" став найкращим гравцем туру УПЛ
Півзахисник донецького "Шахтаря" Тете визнаний найкращим гравцем 27-го туру чемпіонату України серед команд Прем’єр-ліги (УПЛ).
За підсумком голосування Тете випередив динамівця Георгія Бущана, полтавців Руслана Степанюка та Дмитра Різника, а також маріупольця Руслана Фоміна. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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Два голи Тете в поєдинку з "Олександрією" на НСК "Олімпійський" допомогли "гірникам" відігратися, а потім і вирвати перемогу, яка дозволила підопічним Луїша Каштру достроково стати чемпіонами.
У нинішньому сезоні на рахунку Тете 30 матчів у всіх турнірах у складі команди Луїша Каштру, в яких він забив 7 голів і зробив 4 результативні передачі.
Також додамо, що найкращим тренером за підсумками 27-го туру УПЛ був визнаний коуч "Зорі" Віктор Скрипник. Його команда з рахунком 2:1 обіграла "Десну".
Дострокове чемпіонство "Шахтаря"
- Донецький "Шахтар" у 27-му турі УПЛ обіграв "Олександрію" (3:2) і достроково став чемпіоном України.
- "Гірники" випереджали найближчого переслідувача в таблиці – "Динамо" – на 19 очок, але кияни втратили математичні шанси наздогнати донецький клуб, так як в останніх 6 матчах зможуть набрати максимум 18 очок.
- Крім того, "Шахтар" обійшов "Динамо" за кількістю титулів, виграних в незалежній Україні. Тепер у "гірників" 35 трофеїв, а у динамівців – 34. Для "Шахтаря" це 13-й виграний чемпіонат України, на рахунку "Динамо" – 15