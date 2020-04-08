Найкращий бомбардир чемпіонату Англії та чемпіон світу потрапив до реанімації

Легендарний англійський форвард Джиммі Грівз був госпіталізований в Англії.

80-річного колишнього нападника "Челсі" та "Тоттенхема" Грівза госпіталізували в лікарню поблизу його дому. В нього є проблеми зі здоров'ям після перенесеного інсульту у 2015 році, після якого він був прикутим до інвалідного візка.

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Daily Mail повідомляє, що його госпіталізація не пов'язана з пандемією коронавірусу – симптомів COVID-19 в нього не виявлено.

We can confirm that our record goalscorer Jimmy Greaves is currently being treated in hospital. We are in touch with his family and will provide further updates in due course.



Everybody at the Club sends their best wishes to Jimmy and his family. pic.twitter.com/tDneZxDc3m — Tottenham Hotspur (at ) (@SpursOfficial) April 7, 2020

Чим відомий Джиммі Грівз

Джиммі Грівз є вихованцем лондонського "Челсі". Саме за цю команду він дебютував у 17 літньому віці, ставши основним гравцем. За чотири сезони він забив 124 голи у 157 матчах.

У квітні 1961 року його продали в "Мілан" за 89 тисяч фунтів. Однак стати основним гравцем там йому не вдалося. Тож в грудні того ж року він повернувся до Англії. Його контракт викупив "Тоттенхем". При цьому Грівз настояв, щоб сума трансферу не була шестизначною, тому "шпори" за нього заплатили 99999 фунтів стерлінгів. Таке рішення він пояснив тим, що на нього психологічно б давила ця сума переходу.

За "Тоттенхем" він відіграв 9 сезонів, показавши феноменальну результативність – 220 голів у 321 матчі. З командою він двічі вигравав Кубок Англії та Суперкубок Англії. Допоміг команді виграти Кубок Кубків УЄФА (саме "Тоттенхем" став першим англійським клубом, що виграв єврокубок). А от стати чемпіоном Англії він не зумів – лише друге місце в сезоні 1962/63.

У березні 1970 року Грівз перейшов до "Вест Хема". Але там у нього розпочалися проблеми з алкоголем. Тож він зіграв в 40 матчах, забивши 13 голів.

Грівзу належить рекорд чемпіонатів Англії за кількістю голів – 357. Він шість разів ставав найкращим нападником сезону.

Після "Вест Хема" Грівз довший час ніде не грав, зловживаючи алкоголем. Лише через 5 років, у 1975 році, йому вдалося повернутися до гри. Однак він виступав у нижчих лігах.

З 1959 по 1967 роки Грівз викликався до збірної Англії. За 57 ігор він забив 44 голи. При цьому нападник шість разів оформлював хет-трики. І саме з цією збірною він вийшов на переможний для Англії Чемпіонат світу 1966 року. Він зіграв у перших трьох матчах, але в грі проти Франції отримав травму (Жозеф Боннель пробив йому шипами гомілку, довелося накласти 14 швів). Тож до фіналу він більше на поле не виходив. А у фіналі Англія перемогла Західну Німеччину. За тодішніми правилами, медалі переможця отримували лише 11 футболістів на полі. Та у 2009 році він таки отримав медаль після кампанії зі звернення до ФІФА. У 2014 році її продали за 44 тисячі доларів.

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