Найкращий бомбардир Нідерландів завершив футбольну кар'єру

35-річний Робін ван Персі провів свій останній поєдинок на офіційному рівні та оголосив про завершення кар'єри футболіста. Свій останній сезон гравець провів у Фейєнорді, де й розпочинав професійну діяльність.

Забити у прощальному матчі форварду, щоправда, не вдалося.

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Проте в кінці другого тайму в цьому матчі футболісти обох команд влаштували для Робіна ван Персі коридор пошани.

Загалом у цьому сезоні він продемонстрував хорошу результативність, записавши на свій рахунок 16 голів. Завершив кар’єру екс-форвард "Арсенала" та "Манчестер Юнайтед" у статусі найкращого бомбардира у історії збірної Нідерландів – 50 забитих м’ячів у 102 матчах.

Окрім того, Персі за свою кар'єру футболіста завоював 7 трофеїв, включаючи Кубок УЄФА і перемогу в чемпіонаті Англії. Також він отримав з командою срібло на ЧС-2010 і бронзу на чемпіонаті світу-2014.