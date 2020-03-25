Найкращий бомбардир УПЛ проводить жорсткі тренування в домашніх умовах: фото

УАФ призупинила всі футбольні турніри в Україні. Більшість гравців пішли на карантин. Відповідально до даного процесу підійшов найкращий бомбардирУПЛ Жуніор Мораес.

Форвард "Шахтаря" та збірної України показав свої тренування вдома під час карантину.

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Жуніор Мораес під час карантину / Фото: Instagram

Що відомо про паузу в українському футболі

Українська асоціація футболу вирішила призупинити всі футбольні змагання в країні в зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19. Терміни повернення українського футболу наразі невідомі.

Всі українські команди пішли на карантин на невизначений термін. На вимушену паузу лідером УПЛ пішов "Шахтар", чий відрив від "Зорі" і "Динамо" складає 13 очок. На останньому місці в лізі – "Карпати".

В Україні залишилося зіграти 9 турів чемпіонату, а також матчі плей-офф за єврокубки та місця в УПЛ між командами елітного дивізіону та Першої ліги. З сезону 2020/21 в УПЛ мають виступати 14 клубів.

Також ще мають відбутися матчі півфіналу Кубка України, а також сам фінал.

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