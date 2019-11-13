Найкращий бомбардир в історії збірної Іспанії оголосив про завершення кар'єри
Іспанський нападник японського клубу "Віссел Кобе" Давід Вілья анонсував завершення кар'єри після закінчення нинішнього сезону 2019/20.
Про це сам гравець повідомив за допомогою Twitter.
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Після 19 років професійної кар'єри я вирішив піти з футболу в кінці цього сезону. Дякую всім командам, тренерам і одноклубникам, які дозволили мені насолоджуватися кар'єрою мрії. Дякую моїй родині, яка завжди була поруч, щоб підтримати мене", – написав Вілья.
До слова, Вілья перейшов в "Віссел Кобе" в січні 2019 року на правах вільного агента.
Хто такий Давід Вілья?
Давід Вілья найбільш відомий за виступами за "Барселону" (2010-2013), мадридський "Атлетіко" (2013-2014), а також збірну Іспанії, за яку форвард провів 98 матчів і забив рекордні 59 голів.
Також протягом своєї кар'єри іспанець виступав за "Валенсію", "Сарагосу", "хіхонський "Спортінг", "Нью-Йорк Сіті" і "Мельбурн Сіті".
Зі збірною Іспанії Вілья вигравав чемпіонати Європи та світу, з "Барселоною" – Лігу чемпіонів і чемпіонат Іспанії. З чотирма голами став найкращим бомбардиром Євро-2008.
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