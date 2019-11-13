Найкращий бомбардир в історії збірної Іспанії оголосив про завершення кар'єри

Іспанський нападник японського клубу "Віссел Кобе" Давід Вілья анонсував завершення кар'єри після закінчення нинішнього сезону 2019/20.

Про це сам гравець повідомив за допомогою Twitter.

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Після 19 років професійної кар'єри я вирішив піти з футболу в кінці цього сезону. Дякую всім командам, тренерам і одноклубникам, які дозволили мені насолоджуватися кар'єрою мрії. Дякую моїй родині, яка завжди була поруч, щоб підтримати мене", – написав Вілья.

After 19 years as a professional, I have decided to retire from playing football at the end of this season. Thank you to all the teams, coaches and teammates that have allowed me to enjoy this dreamed career. Thank you to my family, that has always been there to support me. pic.twitter.com/E82vb3tNwT — David Villa (@Guaje7Villa) 13 ноября 2019 г.

До слова, Вілья перейшов в "Віссел Кобе" в січні 2019 року на правах вільного агента.

Хто такий Давід Вілья?

Давід Вілья найбільш відомий за виступами за "Барселону" (2010-2013), мадридський "Атлетіко" (2013-2014), а також збірну Іспанії, за яку форвард провів 98 матчів і забив рекордні 59 голів.



Також протягом своєї кар'єри іспанець виступав за "Валенсію", "Сарагосу", "хіхонський "Спортінг", "Нью-Йорк Сіті" і "Мельбурн Сіті".



Зі збірною Іспанії Вілья вигравав чемпіонати Європи та світу, з "Барселоною" – Лігу чемпіонів і чемпіонат Іспанії. З чотирма голами став найкращим бомбардиром Євро-2008.