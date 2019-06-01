"Найкращий чоловік у світі": Марина Бех-Ромачук показала неймовірне весільне фото

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Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук / instagram.com

Українська легкоатлетка зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук на своїй сторінці в Інстаграм опублікувала весільне фото зі своїм чоловіком Михайлом Романчуком.

Спортсменка вийшла заміж ще у 2018 році.

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Чоловік Марини – Михайло Романчук — також спортсмен. Він український плавець, чемпіон Європи у 2018 році, срібний призер чемпіонату світу у 2017 році. До цього – медаліст юнацьких олімпійських ігор та чемпіонатів світу і Європи з плавання. Марину і Михайла можна сміливо назвати зірковою парою українських спортсменів.

Марина активно ділиться фото та відео зі своїми підписниками. Цього разу стрибунка у довжину вирішила показати ще одне фото зі свого весілля.

Найкращий чоловік у світі,
– написала під світлиною Марина Бех-Романчук.

Попереднє фото з весілля спортсменка публікувала ще у вересні 2018 року.

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Теги: Новини LifeStyle Спорт Новини Спорту Легка атлетика Марина Бех-Романчук
Джерело: 24 канал
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