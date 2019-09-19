Найкращий гол 1-го туру Ліги чемпіонів: Опитування

17-18 вересня відгримів перший тур групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2019/2020. Усього команди забили аж 45 голів, а редакція Спорт24 пропонує вибрати найкращий.

Надзвичайно красивий гол забив Лукас Моура за "Тоттенхем" у матчі проти "Олімпіакоса". Футболіст "шпор" виконав прекрасний удар з-за меж штрафного.

Відео голу Моури

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Засмутив свій колишній клуб аргентинець Анхель Ді Марія. Нападник ПСЖ прекрасним ударом не залишив шансів Тібо Куртуа, а парижани відсвяткували впевнену перемогу.

Відео голу Ді Марії

Неймовірним пострілом завершив атаку "Ювентуса" Хуан Куадрадо. Здавалося, що оборонці "Атлетіко" завадять колумбійцю довести атаку до голу, але Хуан вистрілив несподівано та потужно.

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Відео голу Куадрадо

Ефектним м'ячем Барелла врятував "Інтер" від поразки в грі зі "Славією". Наприкінці гри Барелла знайшов шпарину між футболістами та поцілив точно в кут.

Відео голу Барелли

Яскравий м'яч вдався Ілкаю Гюндогану в грі проти донецького "Шахтаря". Німецький футболіст вдало завершив прекрасну комбінацію "містян".

Відео голу Гюндогана

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