Найкращий гол 2019 року в українському футболі: названо 11 претендентів (відео)
2 грудня відбудеться церемонія "Футбольні зірки України", на якій буде визначено найкращий гол 2019 року.
УАФ визначила 11 претендентів серед голів від УПЛ, ПФЛ, чоловічих і жіночих збірних. Переможець буде визначений смс-голосуванням.
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У число номінантів на найкращий гол року увійшли: Руслан Маліновський (збірна України), Владислав Клименко ("Інгулець"), Сергій Сидорчук ("Динамо"), Денис Кожанов ("Волинь"), Йоель Абу-Ханна ("Зоря"), Надія Іванченко (жіноча збірна U-17), Віктор Циганков (збірна України), Іван Гливи ("Кристал"), Тарас Степаненко ("Шахтар"), Георгій Цитаішвілі (збірна України U-20) і Андрій Ярмоленко (збірна України).
Найкращий гол 2019 року в українському футболі: 11 претендентів
За підсумками голосування уболівальників на сторінці Української асоціації футболу в Facebook (до 25 листопада включно) назвуть фінальну трійку, а переможця визначать за результатами смс-голосування прямо в ході гала-вечора на НСК "Олімпійському".
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