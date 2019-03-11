Найкращий гол 21-го туру УПЛ: опитування читачів Спорт24
У 21-у турі УПЛ з дванадцяти команд забивали лише чотири. Три матчі закінчилися без забитих голів. Попри це, глядачі побачили 11 голів.
П’ять з цих голів влетіло у ворота "Карпат". Ще чотири голи пропустив київський "Арсенал". І лише у матчі "Олександрія" – "Олімпік" забивали обидві команди.
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Натомість у трьох матчах суботи, 9 березня ("Маріуполь" – "Чорноморець", "Ворскла" – "Десна" та "Львів" – "Зоря") голів забито не було.
Пропонуємо обрати найкращий гол 21-го туру УПЛ. В голосування не включено гол Віктора Циганкова з пенальті.
Найкращий гол 21-го туру УПЛ: опитування
Джерело: 24 Канал
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