Найкращий гол 21-го туру УПЛ: опитування читачів Спорт24

У 21-у турі УПЛ з дванадцяти команд забивали лише чотири. Три матчі закінчилися без забитих голів. Попри це, глядачі побачили 11 голів.

П’ять з цих голів влетіло у ворота "Карпат". Ще чотири голи пропустив київський "Арсенал". І лише у матчі "Олександрія" – "Олімпік" забивали обидві команди.

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Натомість у трьох матчах суботи, 9 березня ("Маріуполь" – "Чорноморець", "Ворскла" – "Десна" та "Львів" – "Зоря") голів забито не було.

Пропонуємо обрати найкращий гол 21-го туру УПЛ. В голосування не включено гол Віктора Циганкова з пенальті.

Найкращий гол 21-го туру УПЛ: опитування