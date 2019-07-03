Найкращий гравець "Карпат" минулого сезону перейшов в іспанський клуб

123 Читать новость на русском
Сергій Мякушко
Сергій Мякушко / ФК "Карпати"

Півзахисник Сергій Мякушко продовжить кар'єру в Іспанії. Гравець підписав контракт з клубом "Алькоркон".

Угода розрахована на один сезон з можливістю продовження ще на три роки. Мякушко перейшов як вільний агент, адже його контракт з "Карпатами" закінчився.

До слова: Трансфери команд УПЛ: онлайн

Мякушко минулого сезону виступав за львівські "Карпати". Гравець зіграв у 36 матчах за клуб. Він забив 8 голів та віддав 4 результативні передачі. Фанати львівського клубу назвали його найкращим гравцем сезону. 

"Алькоркон" виступає у Сегунді (другий за силою дивізіон в Іспанії). Минулого сезону команда зайняла 14-е місце.

blog_ava
Головні новини 2 липня: Зеленський у Канаді, перемир'я не буде, Шарій і Клюєв ідуть в Раду
сьогодні
3504
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Трансфери ФК Карпати
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
#BottleCapChallenge: як спортсмени приєдналися до популярного челенджу в інтернеті – відео
2 липня 17:32 #BottleCapChallenge: як спортсмени приєдналися до популярного челенджу в інтернеті – відео
2597
Трансфери команд УПЛ: онлайн
2 липня 20:12 Трансфери команд УПЛ: онлайн
5136
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
2 липня 14:01 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
2260
15-річна американка розплакалася після сенсаційної перемоги над Вільямс на Вімблдоні: відео
2 липня 08:40 15-річна американка розплакалася після сенсаційної перемоги над Вільямс на Вімблдоні: відео
2137
Жінка-арбітр з Бразилії кумедно потролила футболіста під час матчу: відео
1 липня 18:05 Жінка-арбітр з Бразилії кумедно потролила футболіста під час матчу: відео
1642
Новини
Більше новин
Залиште відгук