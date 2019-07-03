Найкращий гравець "Карпат" минулого сезону перейшов в іспанський клуб
Півзахисник Сергій Мякушко продовжить кар'єру в Іспанії. Гравець підписав контракт з клубом "Алькоркон".
Угода розрахована на один сезон з можливістю продовження ще на три роки. Мякушко перейшов як вільний агент, адже його контракт з "Карпатами" закінчився.
До слова: Трансфери команд УПЛ: онлайн
Мякушко минулого сезону виступав за львівські "Карпати". Гравець зіграв у 36 матчах за клуб. Він забив 8 голів та віддав 4 результативні передачі. Фанати львівського клубу назвали його найкращим гравцем сезону.
"Алькоркон" виступає у Сегунді (другий за силою дивізіон в Іспанії). Минулого сезону команда зайняла 14-е місце.
Джерело: 24 канал
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