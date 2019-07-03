Найкращий гравець "Карпат" минулого сезону перейшов в іспанський клуб

Півзахисник Сергій Мякушко продовжить кар'єру в Іспанії. Гравець підписав контракт з клубом "Алькоркон".

Угода розрахована на один сезон з можливістю продовження ще на три роки. Мякушко перейшов як вільний агент, адже його контракт з "Карпатами" закінчився.

До слова: Трансфери команд УПЛ: онлайн

Мякушко минулого сезону виступав за львівські "Карпати". Гравець зіграв у 36 матчах за клуб. Він забив 8 голів та віддав 4 результативні передачі. Фанати львівського клубу назвали його найкращим гравцем сезону.

"Алькоркон" виступає у Сегунді (другий за силою дивізіон в Іспанії). Минулого сезону команда зайняла 14-е місце.