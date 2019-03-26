Найкращий гравець матчу Люксембург – Україна: опитування читачів Спорт24

Збірна України здобула важку перемогу над Люксембургом у матчі кваліфікації Євро-2020. Переможний гол було забито вже у компенсований арбітром час. І це був автогол гравця збірної Люксембургу Желсона Родрігеша.

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За українців у цьому матчі забив Віктор Циганков. Результативний пас йому віддав Олександр Зінченко.

Щодо переможного голу, то гравець збірної Люксембургу його забив після навісу зі штрафного у виконанні Руслана Маліновського.

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Загалом українці на цю гру вийшли у такому складі: Андрій Пятов, Богдан Бутко, Микита Бурда, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко, Руслан Маліновський, Роман Безус, Євген Коноплянка, Віктор Циганков, Олександр Зінченко та Жуніор Мораес. На заміну також виходили Роман Яремчук, Олександр Караваєв та Віталій Буяльський.

Пропонуємо вам обрати, хто з українських футболістів став найкращим у матчі проти Люксембургу.