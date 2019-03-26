Найкращий гравець матчу Люксембург – Україна: опитування читачів Спорт24

295 Читать новость на русском
Збірна України у матчі проти Люксембургу
Збірна України у матчі проти Люксембургу / Getty Images

Збірна України здобула важку перемогу над Люксембургом у матчі кваліфікації Євро-2020. Переможний гол було забито вже у компенсований арбітром час. І це був автогол гравця збірної Люксембургу Желсона Родрігеша.

Читайте також: Збірна України завдяки автоголу вирвала перемогу в Люксембургу

За українців у цьому матчі забив Віктор Циганков. Результативний пас йому віддав Олександр Зінченко.

Щодо переможного голу, то гравець збірної Люксембургу його забив після навісу зі штрафного у виконанні Руслана Маліновського.

Дивіться більше: відеоогляд матчу Люксембург – Україна

Загалом українці на цю гру вийшли у такому складі: Андрій Пятов, Богдан Бутко, Микита Бурда, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко, Руслан Маліновський, Роман Безус, Євген Коноплянка, Віктор Циганков, Олександр Зінченко та Жуніор Мораес. На заміну також виходили Роман Яремчук, Олександр Караваєв та Віталій Буяльський.

Пропонуємо вам обрати, хто з українських футболістів став найкращим у матчі проти Люксембургу.

 

 

blog_ava
Головні новини 25 березня: екс-офіцер ЗСУ став бойовиком, поліція змінює автомати Калашникова
сьогодні
3661
Теги: Євро-2020 Новини Спорту Спорт Футбол Збірна України з футболу
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Євро-2020: результати матчів та відео голів 25 березня
сьогодні 08:51 Євро-2020: результати матчів та відео голів 25 березня
1562
За те, що я виграв етап Кубка Світу, отримав прохання попісяти в баночку допінг-контролю
25 березня 13:02 За те, що я виграв етап Кубка Світу, отримав прохання попісяти в баночку допінг-контролю
Станіслав Безушко 1411
Найкращий гравець матчу Люксембург – Україна: опитування читачів Спорт24
сьогодні 08:04 Найкращий гравець матчу Люксембург – Україна: опитування читачів Спорт24
294
Люксембург – Україна: відеоогляд матчу
25 березня 23:59 Люксембург – Україна: відеоогляд матчу
2311
Стронгмен Пудзяновський та олімпійський чемпіон провели жорсткий бій за правилами MMA: відео
25 березня 20:04 Стронгмен Пудзяновський та олімпійський чемпіон провели жорсткий бій за правилами MMA: відео
1090
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук