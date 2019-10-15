Найкращий гравець матчу Україна – Португалія? Опитування

Збірна Україна в історичному поєдинку перемогла Португалію та вийшла на чемпіонат Європи. Це третій чемпіонат Європи для українців.

Збірна України перемогла Португалію з рахунком 2:1. По голу за збірну України провели Роман Яремчук з "Гента" та Андрій Ярмоленко з "Вест Хема".

Як це було: Україна – Португалія відеоогляд матчу

Результативні передачі на рахунку оборонців Сергія Кривцова з "Шахтаря" та Віталія Миколенка з "Динамо".

За даними Whoscored.com, найкращим гравцем у складі збірної України став Андрій Пятов з "Шахтаря". Воротар українців отримав оцінку 8,5.

За тур до завершення кваліфікації "синьо-жовті" набрали 19 очок. Жодна з команд групи B не зможе випередити Україну. Це вперше Україна вийшла на чемпіонат Європи, вигравши групу.