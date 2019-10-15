Найкращий гравець матчу Україна – Португалія? Опитування

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Збірна України
Збірна України / ffu.ua

Збірна Україна в історичному поєдинку перемогла Португалію та вийшла на чемпіонат Європи. Це третій чемпіонат Європи для українців.

Збірна України перемогла Португалію з рахунком 2:1. По голу за збірну України провели Роман Яремчук з "Гента" та Андрій Ярмоленко з "Вест Хема".

Як це було: Україна – Португалія відеоогляд матчу

Результативні передачі на рахунку оборонців Сергія Кривцова з "Шахтаря" та Віталія Миколенка з "Динамо".

За даними Whoscored.com, найкращим гравцем у складі збірної України став Андрій Пятов з "Шахтаря". Воротар українців отримав оцінку 8,5.

За тур до завершення кваліфікації "синьо-жовті" набрали 19 очок. Жодна з команд групи B не зможе випередити Україну. Це вперше Україна вийшла на чемпіонат Європи, вигравши групу.

 

 

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Євро-2020 Україна – Португалія Новини Спорту
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