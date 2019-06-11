Найкращий гравець збірної України у матчі проти Люксембургу: опитування

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Збірна України з футболу
Збірна України з футболу / Євген Кравс

Збірна України здобула доволі напружену перемогу у матчі проти Люксембургу. Все у матчі вирішив єдиний гол на початку зустрічі.

Відзначився нападник Роман Яремчук після навісу Руслана Маліновського. Для форварда це вже другий гол поспіль за збірну.

Як це було: Україна здобула важку перемогу над Люксембургом у відборі на Євро-2020

При цьому українці вийшли у тому ж складі, що і на гру проти Сербії. А на заміну у другому таймі вийшли лише два гравці — Віктор Коваленко та Едуард Соболь.

Пропонуємо читачам Спорт24 проголосувати за найкращого гравця збірної України у грі проти Люксембургу.

 

 

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Україна – Люксембург: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Євро-2020
10 червня
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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Збірна України з футболу
Джерело: 24 канал
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