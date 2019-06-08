Найкращий гравець збірної України у матчі проти Сербії: опитування

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Збірна України у матчі протиСербії
Збірна України у матчі протиСербії / Фото Євгена Кравса

Збірна України здобула феєричну перемогу над Сербією у матчі кваліфікації Чемпіонату Європи 2020. Українці забили п'ять голів у ворота суперників.

У цьому матчі дублями відзначилися Віктор Циганков та Євген Коноплянка. Ще один гол на рахунку Романа Яремчука.

Як це було: Збірна України розгромила Сербію у матчі кваліфікації Євро-2020

Водночас по два результативні паси собі в актив можуть записати Олександр Караваєв та Руслан Маліновський. Хоча вся збірна України може занести собі цей матч в актив.

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Опитування за найкращого гравця збірної України

 

 

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Теги: Новини Спорту Збірна України з футболу Футбол Спорт Опитування 24
Джерело: 24 канал
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