Найкращий гравець збірної України у матчі проти Сербії: опитування
Збірна України здобула феєричну перемогу над Сербією у матчі кваліфікації Чемпіонату Європи 2020. Українці забили п'ять голів у ворота суперників.
У цьому матчі дублями відзначилися Віктор Циганков та Євген Коноплянка. Ще один гол на рахунку Романа Яремчука.
Як це було: Збірна України розгромила Сербію у матчі кваліфікації Євро-2020
Водночас по два результативні паси собі в актив можуть записати Олександр Караваєв та Руслан Маліновський. Хоча вся збірна України може занести собі цей матч в актив.
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Опитування за найкращого гравця збірної України
Джерело: 24 канал
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