Найкращій каратистці планети Анжеліці Терлюзі – 28: яскраві перемоги українки

Успішна українська каратистка Анжеліка Терлюга сьогодні, 27 березня, святкує свій 28-й день народження. Спорт24 у особливий день для талановитої української каратистки пригадав її яскраві перемоги.

Українська спортсменка вже принесла для України чимало перемог. Анжеліка Терлюга назавжди вписала своє ім'я у історію українського карате, вона стала першою в історії України каратисткою, яка отримала ліцензію на Олімпіаду.

Найкраща каратистка планети

Торік на шести турнірах Karate 1 Premier League виграла п'ять золотих та одну бронзову медаль. А на чотирьох Karate 1 Series A завоювала увесь комплект нагород. Такі високі результати дозволили українці отримати статус найкращої каратистки усіх часів.

За підсумками сезону одеситка лідирує в рейтингу "All Time Ranking". Спортсменка вже три роки посідає першу позицію.

За свою кар'єру Анжеліка Терлюга досягла всього чого тільки могла, залишилась лише одна недосяжна поки що ціль – олімпійське золото.

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Український гімн у Москві

Терлюга, яка виступає у ваговій категорії до 55 кг, виграла "на нуль" всі п'ять поєдинків на московському татамі. Вона перемогла шведку Лорен Зарей (4:0), швейцарку Майю Шерер (8:0), японку Сіора Накамуру (3:0), іранку Тарават Хаксар (1:0), а в фіналі розгромила японку Сару Ямада (6:0).

Це п'ятий тріумф одеситки на турнірах Karate 1 в цьому сезоні і гарантований титул Grand Winner за його підсумками. Ця перемога підняла Анжеліку на друге місце в олімпійському рейтингу.

Перемога українки у поєдинку Терлюга – Ямада

Спортсменка нагороджена Орденом княгині Ольги III ст. (15 липня 2019) – за досягнення високих спортивних результатів на ІІ Європейських іграх 2019 в Мінську, виявлені самовідданість та волю до перемоги, піднесення міжнародного авторитету України.

II Європейські ігри Терлюга – переможниця найпрестижніших змагань з карате у Парижі (2019) На шляху до півфіналу Анжеліка Терлюга перемогла представниць Естонії (3-0), США (5-3) і Японії (6-0). Ще одну японку Фуміку Ішіхай одеситка пройшла за додатковими показниками (0-0). У фіналі Анжеліка виграла у полячки Дороти Банашчік з рахунком 4-0. Фінальний поєдинок українки Досягнення Анжеліки Терлюги Чемпіонка Європи в особистому (2018) та командному куміте (2017, 2019).

Срібна призерка чемпіонату Європи 2016 (особисте куміте). Бронзова призерка чемпіонату Європи 2014 (командне куміте), 2017 (особисте куміте).

Срібна призерка Європейських ігор 2019.

Десятиразова переможниця турнірів серії Карате 1 Прем'єр-ліга: Кобург (2015), Роттердам (2017), Лейпциг (2017), Берлін (2018), Париж (2019), Рабат (2019), Шанхай (2019), Токіо (2019), Москва (2019), Дубай (2020).

П'ять разів ставала переможницею турнірів серії Карате 1 Серія А: Зальцбург (2017), Окінава (2017), Сантьяго (2018, 2020), Шанхай (2018).

Дворазова володарка титулу Grand Winner KARATE1 2017, 2019.

Тричі підіймалась на другу сходинку п'єдесталу турнірів серії Карате 1 Прем'єр-ліга: Париж (2016), Дубай (2019), Париж (2020).

Шість разів ставала бронзовою призеркою турнірів серії Карате 1 Прем'єр-ліга: Зальцбург (2011, 2019), Шарм-ель-Шейх (2016), Роттердам (2016, 2018), Париж (2018).

Срібна призерка турнірів серії Карате 1 Серія А: Сантьяго (2019).

У 2019 році у Зальцбургу стала бронзовою призеркою турнірів серії Карате 1 Серія А.

Чемпіонка Європи серед студентів 2011 року (командне куміте).

Бронзова призерка чемпіонату Європи серед студентів 2011 року (особисте куміте).

Неодноразова чемпіонка України в особистому куміте.

Найкращі моменти зі змагань Анжеліки Терлюги

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