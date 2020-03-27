Найкращій каратистці планети Анжеліці Терлюзі – 28: яскраві перемоги українки
Успішна українська каратистка Анжеліка Терлюга сьогодні, 27 березня, святкує свій 28-й день народження. Спорт24 у особливий день для талановитої української каратистки пригадав її яскраві перемоги.
Найкраща каратистка планети
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Терлюга, яка виступає у ваговій категорії до 55 кг, виграла "на нуль" всі п'ять поєдинків на московському татамі. Вона перемогла шведку Лорен Зарей (4:0), швейцарку Майю Шерер (8:0), японку Сіора Накамуру (3:0), іранку Тарават Хаксар (1:0), а в фіналі розгромила японку Сару Ямада (6:0).
Це п'ятий тріумф одеситки на турнірах Karate 1 в цьому сезоні і гарантований титул Grand Winner за його підсумками. Ця перемога підняла Анжеліку на друге місце в олімпійському рейтингу.
Перемога українки у поєдинку Терлюга – Ямада
II Європейські ігри
Терлюга – переможниця найпрестижніших змагань з карате у Парижі (2019)
На шляху до півфіналу Анжеліка Терлюга перемогла представниць Естонії (3-0), США (5-3) і Японії (6-0). Ще одну японку Фуміку Ішіхай одеситка пройшла за додатковими показниками (0-0). У фіналі Анжеліка виграла у полячки Дороти Банашчік з рахунком 4-0.
Фінальний поєдинок українки
Досягнення Анжеліки Терлюги
- Чемпіонка Європи в особистому (2018) та командному куміте (2017, 2019).
- Срібна призерка чемпіонату Європи 2016 (особисте куміте). Бронзова призерка чемпіонату Європи 2014 (командне куміте), 2017 (особисте куміте).
- Срібна призерка Європейських ігор 2019.
- Десятиразова переможниця турнірів серії Карате 1 Прем'єр-ліга: Кобург (2015), Роттердам (2017), Лейпциг (2017), Берлін (2018), Париж (2019), Рабат (2019), Шанхай (2019), Токіо (2019), Москва (2019), Дубай (2020).
- П'ять разів ставала переможницею турнірів серії Карате 1 Серія А: Зальцбург (2017), Окінава (2017), Сантьяго (2018, 2020), Шанхай (2018).
- Дворазова володарка титулу Grand Winner KARATE1 2017, 2019.
- Тричі підіймалась на другу сходинку п'єдесталу турнірів серії Карате 1 Прем'єр-ліга: Париж (2016), Дубай (2019), Париж (2020).
- Шість разів ставала бронзовою призеркою турнірів серії Карате 1 Прем'єр-ліга: Зальцбург (2011, 2019), Шарм-ель-Шейх (2016), Роттердам (2016, 2018), Париж (2018).
- Срібна призерка турнірів серії Карате 1 Серія А: Сантьяго (2019).
- У 2019 році у Зальцбургу стала бронзовою призеркою турнірів серії Карате 1 Серія А.
- Чемпіонка Європи серед студентів 2011 року (командне куміте).
- Бронзова призерка чемпіонату Європи серед студентів 2011 року (особисте куміте).
- Неодноразова чемпіонка України в особистому куміте.
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