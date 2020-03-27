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Найкращій каратистці планети Анжеліці Терлюзі – 28: яскраві перемоги українки

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Анжеліка Терлюга / facebook.com/anzhelika.terlyuga

Успішна українська каратистка Анжеліка Терлюга сьогодні, 27 березня, святкує свій 28-й день народження. Спорт24 у особливий день для талановитої української каратистки пригадав її яскраві перемоги.

Українська спортсменка вже принесла для України чимало перемог. Анжеліка Терлюга назавжди вписала своє ім'я у історію українського карате, вона  стала першою в історії України каратисткою, яка отримала ліцензію на Олімпіаду.

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Українка вже встигла привітати себе із власним днем народження у своєму інстаграмі. Цього року спортсменка святкуватиме день народження вдома. Карантин, який запровадили через пандемію коронавірусу усі спортсмени залишаються вдома. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2️⃣8️⃣ Today I am a Birthday Girl

Допис, поширений AnzheLika Terliuga (@likusya.01)

Ось так яскраво спортсменку вітала національна збірна з карате минулого року.

Найкраща каратистка планети

Торік на шести турнірах Karate 1 Premier League виграла п'ять золотих та одну бронзову медаль. А на чотирьох Karate 1 Series A завоювала увесь комплект нагород. Такі високі результати дозволили українці отримати статус найкращої каратистки усіх часів.
 
За підсумками сезону одеситка лідирує в рейтингу "All Time Ranking". Спортсменка вже три роки посідає першу позицію.
 
За свою кар'єру Анжеліка Терлюга досягла всього чого тільки могла, залишилась лише одна недосяжна поки що ціль – олімпійське золото.
 

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Український гімн у Москві

Терлюга, яка виступає у ваговій категорії до 55 кг, виграла "на нуль" всі п'ять поєдинків на московському татамі. Вона перемогла шведку Лорен Зарей (4:0), швейцарку Майю Шерер (8:0), японку Сіора Накамуру (3:0), іранку Тарават Хаксар (1:0), а в фіналі розгромила японку Сару Ямада (6:0).

Це п'ятий тріумф одеситки на турнірах Karate 1 в цьому сезоні і гарантований титул Grand Winner за його підсумками. Ця перемога підняла Анжеліку на друге місце в олімпійському рейтингу.

Перемога українки у поєдинку Терлюга – Ямада

 
Спортсменка нагороджена Орденом княгині Ольги III ст. (15 липня 2019) – за досягнення високих спортивних результатів на ІІ Європейських іграх 2019 в Мінську, виявлені самовідданість та волю до перемоги, піднесення міжнародного авторитету України.

II Європейські ігри

Терлюга – переможниця найпрестижніших змагань з карате у Парижі (2019)

На шляху до півфіналу Анжеліка Терлюга перемогла представниць Естонії (3-0), США (5-3) і Японії (6-0). Ще одну японку Фуміку Ішіхай одеситка пройшла за додатковими показниками (0-0). У фіналі Анжеліка виграла у полячки Дороти Банашчік з рахунком 4-0. 

Фінальний поєдинок українки

Досягнення Анжеліки Терлюги

  • Чемпіонка Європи в особистому (2018) та командному куміте (2017, 2019).
  • Срібна призерка чемпіонату Європи 2016 (особисте куміте). Бронзова призерка чемпіонату Європи 2014 (командне куміте), 2017 (особисте куміте).
  • Срібна призерка Європейських ігор 2019.
  • Десятиразова переможниця турнірів серії Карате 1 Прем'єр-ліга: Кобург (2015), Роттердам (2017), Лейпциг (2017), Берлін (2018), Париж (2019), Рабат (2019), Шанхай (2019), Токіо (2019), Москва (2019), Дубай (2020).
  • П'ять разів ставала переможницею турнірів серії Карате 1 Серія А: Зальцбург (2017), Окінава (2017), Сантьяго (2018, 2020), Шанхай (2018).
  • Дворазова володарка титулу Grand Winner KARATE1 2017, 2019.
  • Тричі підіймалась на другу сходинку п'єдесталу турнірів серії Карате 1 Прем'єр-ліга: Париж (2016), Дубай (2019), Париж (2020).
  • Шість разів ставала бронзовою призеркою турнірів серії Карате 1 Прем'єр-ліга: Зальцбург (2011, 2019), Шарм-ель-Шейх (2016), Роттердам (2016, 2018), Париж (2018).
  • Срібна призерка турнірів серії Карате 1 Серія А: Сантьяго (2019).
  • У 2019 році у Зальцбургу стала бронзовою призеркою турнірів серії Карате 1 Серія А.
  • Чемпіонка Європи серед студентів 2011 року (командне куміте).
  • Бронзова призерка чемпіонату Європи серед студентів 2011 року (особисте куміте).
  • Неодноразова чемпіонка України в особистому куміте.
Найкращі моменти зі змагань Анжеліки Терлюги
 

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Автор: Софія Кулай
Теги: Спорт Карате
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