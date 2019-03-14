Найкращий нападник в історії Ліги Європи змінить вид спорту

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Радамель Фалькао
Радамель Фалькао

Колумбійський футболіст "Монако" Радамель Фалькао розповів, чим планує займатися після завершення футбольної кар'єри. 33-річний гравець заявив, що перекваліфікується в бейсболіста і планує виступати у Вищій лізі в США.

Фалькао хоче бути, як легендарний американський баскетболіст Майкл Джордан, який свого часу також займався бейсболом.

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"Думаю, що почну кар'єру професійного бейсболіста. Хочу піти шляхом Майкла Джордана, нехай він і не зміг зіграти у Вищій лізі. Мені хотілося б стати першим, хто перемкнутися з одного виду спорту на інший і залишиться на високому рівні. Це справжній виклик. А бейсбол – ідеальний вид спорту з точки зору координації рухів", – цитує Фалькао The Sun.

Зазначимо, що в Європі Фалькао виступав за "Порту", "​Атлетіко", "Манчестер Юнайтед", "Челсі" й "Монако". Радамель Фалькао двічі виграв Лігу Європи й очолює список найкращих снайперів турніру.

У сезоні 2010/2011 Фалькао у складі "Порту" забив у Лізі Європи 17 голів, що стало рекордом турніру.

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 Канал
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