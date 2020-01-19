Найкращий нападник збірної України через травму пропустить 2-3 місяці

Форвард збірної України Роман Яремчук зазнав травми ахіллового сухожилля. Через ушкодження футболіст бельгійського "Гента" пропустить 2-3 місяці.

Бельгійський ресурс HLN повідомляє, що 19 січня 24-річному українцю проведуть операцію.

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Провести хірургічне втручання змусило часте нагадування травми про себе.

Головний тренер бельгійського клубу Йесс Торуп сподівається, що гравець відновиться до матчів плей-офф внутрішнього чемпіонату, який почнеться після 30-го туру.

Він ще не тренується на футбольному полі, але старанно працює над своїм поверненням. Ми свідомо дали йому трохи відпочити після зимової перерви, тому що він відчуває проблеми з ахілловим сухожиллям. У 2019 він провів 40 матчів, це дуже велике навантаження,

– цитує Торупа сайт "Гента".

"Ми уважно стежимо за ним, і аналізи заспокоюють нас. У найближчі дні ми подивимося, чи зможе він відновити тренування. Він хоче максимально допомогти команді, але він також повинен думати про себе. Не потрібно перестаратися зараз, тому що він нам знадобиться у плей-офф чемпіонату Бельгії, і, звичайно, він хоче поїхати на чемпіонат Європи-2020 зі збірною України", – резюмував Торуп.