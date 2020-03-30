Найкращий сценарій: українська чемпіонка світу зраділа, що Олімпіаду перенесли на 2021 рік
Чемпіонка світу з вільної боротьби Алла Черкасова прокоментувала перенесення Олімпіади-2020 через коронавірус.
У Токіо Черкасова повинна була поїхати в статусі чинної чемпіонки світу з вільної боротьби в категорії до 68 кілограм, але через пандемію коронавірусу Олімпійські ігри в Японії були перенесені на 2021 рік.
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Звичайно, ця новина шокувала всіх нас. Відстрочка зашкодить підготовці спортсменів. Я думаю, найгірше те, що немає чітких дат і термінів проведення Олімпіади. Для деяких молодих спортсменів ця новина є хорошою, тому що за цей час вони будуть в набагато кращій формі, особливо ті, хто швидко набирає обертів.
А я особисто буду на рік старше, але незважаючи на це, я вважаю це одним з найкращих сценаріїв. Тому що на даний момент різні мікротравми не давали мені тренуватися на всі 100%,
– наводить слова Черкасової Асоціація спортивної боротьби України.
- Алла Черкасова на недавньому чемпіонаті Європи в Римі завоювала бронзу.
- Роком раніше в Бухаресті 30-річна спортсменка здобула свою перше в кар'єрі континентальне золото.
- Олімпійські ігри в Токіо перенесли. Точна дата невідома, але ігри повинні відбутися не пізніше літа 2021 року.
- При цьому Олімпійські та Паралімпійські ігри збережуть назву Токіо-2020.
- Зберігатиметься в Японії весь цей час й олімпійський вогонь, який вже прибув до країни.
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