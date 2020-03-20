Найкращий тенісист України гостро відповів Усику на заяву про коронавірус

Найкращий український тенісист Сергій Стаховський поділився думкою про пандемію коронавірусу. Стаховський прокоментував дії урядів різних країн та слова українського боксера Олександра Усика. Останній, окрім того, що закликає не панікувати, також порадив ходити у храм.

На думку Стаховського, закривати кордони потрібно було раніше. За його словами, потрібно контролювати перетин кордону, а не просто закривати.

"Те, що зараз закриваються країни і кордоні, – сюр. Це треба було робити раніше і краще контролювати перетин кордону, а не просто закривати", – сказав Стаховський в інтерв'ю Tribuna.com.

До теми У мене двоє друзів у реанімації: відомий ексфутболіст відповів Усику і Алієву через коронавірус

Всі розуміють, що ми робимо це через Італію. Вона байдуже поставилася до цієї ситуації, а зараз вже пізно щось робити. Всі закриваються, щоб якимось чином сповільнити ситуацію. Адже це не закінчить міграцію вірусу, а лише сповільнить її. Це дасть час, щоб знайти або вивести вакцину або протидія цьому вірусу,

– переконаний тенісист.

Коментуючи заяви Усика, Стаховський назвав себе спортсменом, а не лікарем. Тому він не може сказати, це пандемія, чи ні, і які від неї загрози. "У подібних ситуаціях важлива думка саме фахівців в цій справі", – вважає Сергій.

Вони все життя досліджують ті ж віруси не для того, щоб ми потім казали: "Ваш грип – це все балачки. Нічого не буде". Ці люди досконально володіють інформацією, мають всі графіки, історію всіх пандемій. Але ми будемо говорити, що це фігня, бо Усик сказав, що це просто грип?,

– заявив Стаховський.

Сергій закликав бути розумними. "Якщо ВООЗ говорить, що це пандемія, яка буде мати реальні наслідки і ризики, то треба включати голову і слухати, що говорять розумні люди. Інакше – який сенс? Тоді судді нам також не потрібні, не треба законів. Навіщо? Чи можемо самі все вирішувати", – резюмував Стаховський.

Дивіться також Це все фейк, – колишній футболіст "Динамо" Алієв про коронавірус

Хто такий Стаховський? Найкращий український тенісист, лідер збірної України. Станом на 20 березня 34-річний киянин посідає 167 місце у рейтингу ATP. Переможець п'яти турнірів ATP Tour (4) та Challengers (1).

Що Усик говорив про коронавірус?

Український боксер закликав всіх ходити до храмів. Хоча влада просить утриматися від місць масового скупчення людей, в тому числі й церков.

Окрім того, боксер порадив пити воду з під крана, адже там є хлорка, яка "вбиває" вірус. Це спортсмен, швидше за все, сказав жартома.

Усик закликає людей не панікувати. Хоча боксера ізолювали від тренувального табору саме через коронавірус.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.