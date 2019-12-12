Найкращою тенісисткою року стала Барті, яка у підсумковому турнірі обіграла Світоліну

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Австралійка Ешлі Барті стала найкращою тенісисткою року / thenewdaily.com.au

Жіноча тенісна організація (WTA) визначила найкращих тенісисток року. Перемогу у номінації отримала 23-річна австралійка Ешлі Барті.

Саме австралійка обіграла першу ракетку України Еліну Світоліну у підсумковому турнірі WTA.

До слова: Колишня перша ракетка світу несподівано оголосила про завершення кар'єри

Номінації та переможці

Найкраща тенісистка року – Ешлі Барті (Австралія)

Ешлі Барті
Ешлі Барті

Найкраща команда року – Тімеа Бабош (Угорщина) і Крістіна Младеновіч (Франція)

Тімеа Бабош і Крістіна Младеновіч
Тімеа Бабош і Крістіна Младеновіч

Найбільш прогресуючий гравець року – Софія Кенін (США)

Софія Кенін
Софія Кенін

Новачок року – Б'янка Адрееску (Канада)

Б'янка Андрееску
Б'янка Андрееску

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Автор: Василь Денисюк
Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна Новини Спорту
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