Найкращою тенісисткою року стала Барті, яка у підсумковому турнірі обіграла Світоліну
Жіноча тенісна організація (WTA) визначила найкращих тенісисток року. Перемогу у номінації отримала 23-річна австралійка Ешлі Барті.
Саме австралійка обіграла першу ракетку України Еліну Світоліну у підсумковому турнірі WTA.
До слова: Колишня перша ракетка світу несподівано оголосила про завершення кар'єри
Номінації та переможці
Найкраща тенісистка року – Ешлі Барті (Австралія)
Ешлі Барті
Найкраща команда року – Тімеа Бабош (Угорщина) і Крістіна Младеновіч (Франція)
Тімеа Бабош і Крістіна Младеновіч
Найбільш прогресуючий гравець року – Софія Кенін (США)
Софія Кенін
Новачок року – Б'янка Адрееску (Канада)
Б'янка Андрееску
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