Найкрасивіша пара України: Бех-Романчук зачарувала неймовірним фото із чоловіком
Сім'я легкоатлетки Марини Бех-Романчук та плавця Михайла Романчука є однією із найуспішніших в Україні. Вони продовжують приємно дивувати вболівальників новими красивими світлинами разом.
Світлиною поділилась дівчина у своєму Instagram. Спортсменка зворушливо підписала фото.
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Подружжя часто викладає спільні фото. Вони додають, що спортивна сім'я – це завжди весело. Фанати неодноразово робили парі компліменти та вважають їх однією із найкрасивіших спортивних сімей.
Ти мій рай,
– підписала Марина.
Здобутки Михайла Романчука: головне
- Здобув золото на Універсіаді-2017 (400 м вільним стилем), а також дві срібні нагороди (800 та 1500 метрів).
- Чемпіон Європи серед юніорів у 2014 році (800 м). Срібний та бронзовий призер 2014 року у Дордрехті (400 та 1500 метрів).
- Чемпіон юнацьких Олімпійських ігор-2014 на дистанції 400 метрів, а також срібний призер на дистанції 800 метрів.
- Чемпіон Європи на короткій воді у 2017 році (1500 м).
- Двічі ставав чемпіоном Європи у Глазго (2018) на дистанції 400 та 800 метрів, там же здобув і срібно змагань (1500 метрів). Дворазовий бронзовий призер чемпіонату Європи у Лондоні 2016 року (800 та 1500 метрів).
- Чемпіон світу на короткій воді (1500 метрів).
- Двічі здобував срібло чемпіонату світу у 2017 та 2019 роках (1500 метрів).
Досягнення Марини Бех-Романчук
Марина – призерка світових та континентальних першостей, чемпіонка Універсіади, учасниця Олімпійських ігор 2016 року, багаторазова чемпіонка України.
У 2019 році отримала звання "Найкращої спортсменки України у жовтні". За підсумками змагань Світового туру в приміщенні-2020 стала першою у загальному заліку серед стрибунок у довжину.