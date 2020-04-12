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Найкрасивіша футболістка світу показала тренування з гирею на 9 місяці вагітності: відео

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Алекс Морган / Instagram

Футболістка "Орландо Прайд" та збірної США Алекс Морган продовжує тренуватися, будучи на дев'ятому місяці вагітності.

Відео тренування дівчина виклала на своїй сторінці в Instagram.

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Красуня не побоялася виконати випади на місці, віджимання від платформи і навіть присідання з гирею.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garage workout of the day! #powerrunsinthefamily #StayHomeStayMotivated

Публикация от Alex Morgan (@alexmorgan13)

  • Морган – переможниця жіночої Ліги чемпіонів у складі "Ліона" і дворазова чемпіонка світу.
  • Спортсменка одружена з футболістом "Х'юстон Динамо" Сервандо Карраско. Пара очікує появу доньки.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Вагітність і пологи
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