Найкрасивіша футболістка світу показала тренування з гирею на 9 місяці вагітності: відео

Футболістка "Орландо Прайд" та збірної США Алекс Морган продовжує тренуватися, будучи на дев'ятому місяці вагітності.

Відео тренування дівчина виклала на своїй сторінці в Instagram.

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Красуня не побоялася виконати випади на місці, віджимання від платформи і навіть присідання з гирею.

Морган – переможниця жіночої Ліги чемпіонів у складі "Ліона" і дворазова чемпіонка світу.

Спортсменка одружена з футболістом "Х'юстон Динамо" Сервандо Карраско. Пара очікує появу доньки.

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