Наймиліше фото дня: сини Андрія Ярмоленка схожі, як дві краплі води
Інна Ярмоленко, дружина українського півзахисника "Вест Хема" Андрія Ярмоленка, на просторах Instagram поділилася милою фотографією своїх синів: Вані і Дані.
Цікаво, що хлопчики дуже схожі на свого зоряного тата. Та й відрізнити їх один від одного важко, хлопці – як дві краплі води.
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Спорт 24 писав, що Андрій Ярмоленко не встигає відновитися після травми. Відтак футболіст не зіграє до кінця сезону.
Ярмоленко отримав розрив ахілла у матчі проти "Тоттенхема" ще 20 жовтня 2018 року. Футболісту провели операцію, і планувалося, що гравець повернеться на поле до квітня 2019 року.
Джерело: 24 Канал
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