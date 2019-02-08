Наймиліше фото дня: сини Андрія Ярмоленка схожі, як дві краплі води

Інна Ярмоленко, дружина українського півзахисника "Вест Хема" Андрія Ярмоленка, на просторах Instagram поділилася милою фотографією своїх синів: Вані і Дані.

Цікаво, що хлопчики дуже схожі на свого зоряного тата. Та й відрізнити їх один від одного важко, хлопці – як дві краплі води.

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Спорт 24 писав, що Андрій Ярмоленко не встигає відновитися після травми. Відтак футболіст не зіграє до кінця сезону.

Ярмоленко отримав розрив ахілла у матчі проти "Тоттенхема" ще 20 жовтня 2018 року. Футболісту провели операцію, і планувалося, що гравець повернеться на поле до квітня 2019 року.

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