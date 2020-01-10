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Наймиліше відео дня: Усик показав тренування з сином

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Олександр Усик / Фото з відкритих джерел

32-річний український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО), який виступає в суперважкій вазі, показав, як тренується разом зі своїм сином.

На відео український боксер проводить розминку, а син намагається повторити його рухи. Ролик Усик розмістив в Instagram.

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"Усик-молодший", – прокоментував ролик Олександр.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jr. U

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Зазначимо, що в Олександра Усика троє дітей: двоє синів – Кирило, Михайло і дочка Єлизавета.

Співпромоутер Усика Едді Хірн розповів, що наступний бій українець проведе навесні 2020 року проти Дерека Чісори. Після цього поєдинку боксер начебто битиметься з переможцем пари Ентоні Джошуа – Кубрат Пулєв. Хірн заявив, що бій може відбутися у березні в Англії.

Втім, промоутер Олександр Красюк закликав не вірити цій інформації та не робити поспішних висновків.

Свій останній бій українець провів у жовтні. Усик дебютував в супертяжах з перемоги над Чаззом Візерспуном після семи раундів. Натомість Чісора 26 жовтня за підсумками 4 раундів переміг Прайса.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Олександр Усик
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