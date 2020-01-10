Наймиліше відео дня: Усик показав тренування з сином
32-річний український боксер Олександр Усик (17-0, 13 КО), який виступає в суперважкій вазі, показав, як тренується разом зі своїм сином.
На відео український боксер проводить розминку, а син намагається повторити його рухи. Ролик Усик розмістив в Instagram.
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"Усик-молодший", – прокоментував ролик Олександр.
Зазначимо, що в Олександра Усика троє дітей: двоє синів – Кирило, Михайло і дочка Єлизавета.
Співпромоутер Усика Едді Хірн розповів, що наступний бій українець проведе навесні 2020 року проти Дерека Чісори. Після цього поєдинку боксер начебто битиметься з переможцем пари Ентоні Джошуа – Кубрат Пулєв. Хірн заявив, що бій може відбутися у березні в Англії.
Втім, промоутер Олександр Красюк закликав не вірити цій інформації та не робити поспішних висновків.
Свій останній бій українець провів у жовтні. Усик дебютував в супертяжах з перемоги над Чаззом Візерспуном після семи раундів. Натомість Чісора 26 жовтня за підсумками 4 раундів переміг Прайса.
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