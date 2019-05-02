Наймолодшу чемпіонку Європи з боротьби визнали найкращою спортсменкою України у квітні

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Оксана Лівач
Оксана Лівач

Експертна комісія Національного олімпійського комітету України назвала найкращу спортсменку квітня 2019 року в Україні. Нею стала борчиня Оксана Лівач.

Нагадаємо, в Бухаресті 21-річна чинна чемпіонка Європи до 23 років, минулорічна бронзова призерка чемпіонату світу у ваговій категорії до 50 кг Оксана Лівач впевнено здобула медаль найвищого ґатунку. Для наймолодшої чемпіонки Європи-2019 з України це перше європейське «золото» серед дорослих й перше високе визнання НОК.

Як це було: Українка Лівач драматично виграла золото чемпіонату Європи з боротьби

Варто долати, що в НОК відзначили й чудові здобутки наших спортсменів на міжнародній арені у боротьбі, важкій атлетиці, спортивній та художній гімнастиці.

Нагадаємо, жіноча збірна України тріумфально завершила чемпіонат Європи з вільної боротьби, ставши першою у загальнокомандному заліку. Золоті медалі на чемпіонаті Європи вибороли Оксана Лівач, Ірина Гусяк, Алла Черкасова та Аліна Бережна. Тетяна Кіт та Лілія Горішня здобули звання віце-чемпіонок Європи. 

 

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Теги: Спорт Вільна боротьба
Джерело: 24 канал
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