Найпопулярніший канал Британії покаже фільм про братів Кличків

Найпопулярніший платний спортивний канал Британії та Ірландії Sky Sports покаже документальний фільм про братів Кличків. Стрічка про легендарних українських боксерів вийде на екрани 16 червня.

Sky Sports покаже шлях братів Кличків на вершину

27 травня Sky Sports запустив новий телеканал під назвою Sky Documentaries. На ньому будуть транслюватися ексклюзивні документальні фільми про спорт, інформує klitschko-brothers.com.

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До показу плануються фільми і про видатних атлетів, серед яких Тайгер Вудс, Мухаммед Алі, Конор Макгрегор, Ленс Армстронг, Усейн Болт і брати Клички.

Фільм про українських боксерів, їх шляху на вершину і різних аспектах їхнього життя буде показаний в прем'єрі 16 червня і стане хедлайнером телевізійного дня.

Основні досягнення Кличків

Окрім багатьох перемог і значного внеску у розвиток професійного та любительського боксу, братам належить унікальний рекорд.

У 2008 році вони стали першими в історії професійного боксу братами, які одночасно завоювали титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями найпрестижніших світових організацій WBC, IBF, WBA, IBO, WBO та The Ring.

Усього в колекції братів було шість можливих у професійному боксі титулів.

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Титулом WBC володів Віталій, а всіма іншими поясами – Володимир.

Віталій Кличко завершив кар'єру у 2012 році, перемігши німця Мануеля Чарра. Володимир пішов з боксу у 2017 році, програвши Ентоні Джошуа.