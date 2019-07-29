Найпрекрасніше – це рахунок на табло, хлопці витерпіли, – Хацкевич про перемогу "Динамо"

Головний тренер "Динамо" поділився своїми емоціями та оцінив гру своїх підопічних після перемоги в матчі за Суперкубок України проти донецького "Шахтаря".

Нагадаємо, у цьому матчі "Динамо" здобуло вольову перемогу над "Шахтарем" 2:1. При цьому два голи кияни забили з різницею у три хвилини.

Дивіться відео, як "Динамо" обіграло "Шахтар" у матчі за Суперкубок України

– Початок першого тайму та перші хвилини другого були за "Шахтарем". Десь ми неправильно розташовувалися. Але в цій грі ми й не планували більше контролювати м’яч, оскільки на даний момент наш функціональний стан не дозволяє цього робити. У "гірників" технічні швидкі футболісти намагалися організовувати швидкі переходи з оборони в атаку, причому перший момент ми організували для суперника самі, коли Миколенко віддав неточну поперечну передачу, але надійно зіграв Бойко. Ми також намагалися відповідати до перерви своїми випадами.

Що стосується другого тайму, то найпрекрасніше – це рахунок на табло. Хлопці витерпіли. Перед грою ми сказали їм, що якщо ми є чинними володарями трофею, то ми не маємо права його віддавати. Напевно, після перерви мали проявляти характер, морально-вольові якості, та і є над чим працювати.

– Але в нас є потенціал для підсилення атаки – одужують Циганков та Соль. А от у Русина, на жаль, є певні проблеми зі здоров’ям. При цьому мушу сказати, що ми ризикували, випускаючи сьогодні на гру Кадара та Вербича, які мали пошкодження. Але через ігри ми маємо набирати функціональні кондиції та досягати взаєморозуміння на полі. Ризик виявився виправданим – як на мене, Вербич у першому таймі був одним із найкращих, не лише граючи на атаку, але й в обороні допомагав.

– Так, "Шахтар" більше володів м’ячем та добре виходив з оборони в атаку, проводив стрімкі комбінації, але вони не скористалися зі своїх шансів, а ми – скористалися зі своїх. При цьому хочеться звернути увагу на епізод із порушенням правил проти Гармаша у штрафному майданчику "гірників", коли свисток арбітра промовчав. Зрозуміло, що поки у нас VAR (система відеоповторів) немає, але арбітр має приймати правильні рішення.

– У плані контролю м’яча та виходу з оборони в атаку хотілося би впевненіших дій в їхньому виконанні. Коли Шепелєв опускався вниз, фактично на позицію третього центрального захисника, ми вже починали більше контролювати м’яч. У першому таймі Гармаш в певних моментах неправильно розташовувався, але в перерві йому підказали, й він виправився. А наприкінці гри здорово увірвався до штрафного майданчика та забив переможний м’яч.