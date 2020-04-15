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Найпрестижніша велогонка світу перенесена через коронавірус

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"Тур де Франс" перенесено / Getty Images

Велгонока "Тур де Франс" перенесена на невизначений термін у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

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Організатори найпрестижнішої велобагатоденки світу "Тур де Франс" працюють над тим, щоб знайти нову дату початку перегонів – на тлі заборони масових заходів у Франції щонайменше до середини липня.

Початкові плани організаторів передбачали, що змагання розпочнеться в Ніцці 27 червня і фінішуює в Парижі 19 липня. Наразі немає шансів провести гонку в заплановані терміни.

Маршрут гонки становить понад три тисячі кілометрів, і щодня на дороги виходять приблизно 500 тисяч шанувальників велоспорту.

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Президент Франції Еммануель Макрон заявив у телевізійному зверненні 13 квітня, що суворий карантин у Франції триватиме щонайменше до 11 травня, а масові зібрання заборонені до середини липня. Міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер заявив 14 квітня, що ASO мусить перенести або скасувати тур.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Спорту Велоспорт Спорт
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