Найсексуальніша дівчина-боєць UFC провела тренування оголеною: фото
Американська красуня з UFC Пейдж Ванзант опублікувала фотографію голої тренування з хлопцем Остіном Вандерфордом, який також є бійцем MMA.
Знімок з нічного тренування, опублікований в її Instagram, зібрав уже майже 125 тисяч лайків.
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- Ванзант виграла вісім з дванадцяти поєдинків в ММА. Востаннє Пейдж виходила в октагон проти Рейчел Остович, над якою взяла гору. Через травми дівчина змушена була пропустити цілий рік.
- За контрактом з UFC у Ванзант залишився ще один бій. Її суперницею стане боєць з Бразилії Аманда Рібас.
Більше фотографія Пейдж Ванзант:
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