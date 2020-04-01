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Найсексуальніша дівчина-боєць UFC провела тренування оголеною: фото

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Пейдж Ванзант / UFC

Американська красуня з UFC Пейдж Ванзант опублікувала фотографію голої тренування з хлопцем Остіном Вандерфордом, який також є бійцем MMA.

Знімок з нічного тренування, опублікований в її Instagram, зібрав уже майже 125 тисяч лайків.

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Last nights workout ️‍♂️

Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

  • Ванзант виграла вісім з дванадцяти поєдинків в ММА. Востаннє Пейдж виходила в октагон проти Рейчел Остович, над якою взяла гору. Через травми дівчина змушена була пропустити цілий рік.
  • За контрактом з UFC у Ванзант залишився ще один бій. Її суперницею стане боєць з Бразилії Аманда Рібас.

Більше фотографія Пейдж Ванзант:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sunshine mixed with a little bit of quarantine.

Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bad to the bone.

Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I love me. @ddlovato

Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am I still sexy with all these arm bruises??? ️ #lover #fighter

Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Змішані єдиноборства Новини Спорту Спорт
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