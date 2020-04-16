Найшвидша людина планети Усейн Болт показав, що таке справжня соціальна дистанція: фото
Восьмиразовий олімпійський чемпіон з бігу Усейн Болт пожартував на тему коронавірусу.
Спортсмен поділився в Instagram фотографією фінішу на дистанції 100 метрів на Олімпіаді-2008 в Пекіні, де він завоював своє перше олімпійське золото.
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"Соціальна дистанція", – підписав своє фото Болт.
Досягнення Усейна Болта
Восьмикратний олімпійський чемпіон і 11-кратний чемпіон світу (рекорд в історії цих змагань серед чоловіків). За час виступів встановив вісім світових рекордів. На поточний момент – володар світових рекордів у бігу на 100 м – 9,58 с; і 200 метрів – 19,19 с, а також в естафеті 4×100 метрів у складі збірної Ямайки – 36,84 с.
Є єдиним спортсменом, якому вдалося виграти спринтерські дистанції 100 і 200 метрів на трьох Олімпіадах поспіль (Пекін 2008, Лондон 2012 і Ріо-де-Жанейро 2016).
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