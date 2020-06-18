Авторитетний статистичний портал Boxrec оновив рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. До топ-100 потрапили відразу четверо представників України.

Ломаченко найкращий з українців

Найкращим з українців є Василь Ломаченко. У рейтингу Boxrec чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO у легкій вазі посів 9-у сходинку.

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У топ-20 потрапив непереможний Олександр Усик. 33-річний українець, який виступає у суперважкій вазі, посів 16-е місце.

Найкращим же боксером світу названо мексиканця Сауля Альвареса. Канело ставав чемпіоном світу у 5 вагових категоріях.

Рейтинг Boxrec

1. Сауль Альварес

2. Тайсон Ф'юрі

3. Еррол Спенс

4. Геннадій Головкін

5. Деонтей Уайлдер

6. Теренс Кроуфорд

7. Менні Пак'яо

8. Ентоні Джошуа

9. Василь Ломаченко

10. Шон Портер

…

16. Олександр Усик

…

35. Сергій Дерев'янченко

...

100. Віктор Постол

У 2020 році поки жоден український боксер не виходив у ринг через карантин.

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