Хто найсильніший боксер світу: журнал The Ring склав сенсаційний рейтинг супертяжів
Авторитетний журнал The Ring склав рейтинг найсильніших боксерів суперважкої ваги (понад 91 кілограм). У рейтинг несподівано не потрапив українець Олександр Усик.
Найкращим боксером сучасності у суперважкому дивізіоні редакція журналу The Ring назвала чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі. Про це повідомляє сайт The Ring.
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Непереможний Тайсон завоював титул WBC у лютому 2020 року. 31-річний британець нокаутом переміг американця Деонтея Уайлдера.
Також Ф'юрі належить титул чемпіона за версією журналу The Ring.
Тому першим у рейтингу став чемпіон світу за версіями WBA, WBA і IBF Ентоні Джошуа. На другій сходинці розмістився Деонтей Уайлдер.
Замикає трійку лідерів "тимчасовий" чемпіон світу за версією WBC Ділліан Уайт.
У топ-10 не потрапив Олександр Усик. Натомість знайшлося місце Майклу Хантеру, якого Усик у 2017 році переміг.
Рейтинг The Ring
- Чемпіон – Тайсон Ф'юрі
- Ентоні Джошуа
- Ділліан Уайт
- Деонтей Уайлдер
- Луїс Ортіс
- Енді Руїс
- Олександр Повєткін
- Джозеф Паркер
- Майкл Хантер
- Оскар Рівас
- Кубрат Пулєв