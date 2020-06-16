Авторитетний журнал The Ring склав рейтинг найсильніших боксерів суперважкої ваги (понад 91 кілограм). У рейтинг несподівано не потрапив українець Олександр Усик.

Найкращим боксером сучасності у суперважкому дивізіоні редакція журналу The Ring назвала чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі. Про це повідомляє сайт The Ring.

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Непереможний Тайсон завоював титул WBC у лютому 2020 року. 31-річний британець нокаутом переміг американця Деонтея Уайлдера.

Також Ф'юрі належить титул чемпіона за версією журналу The Ring.

Тому першим у рейтингу став чемпіон світу за версіями WBA, WBA і IBF Ентоні Джошуа. На другій сходинці розмістився Деонтей Уайлдер.

Замикає трійку лідерів "тимчасовий" чемпіон світу за версією WBC Ділліан Уайт.

У топ-10 не потрапив Олександр Усик. Натомість знайшлося місце Майклу Хантеру, якого Усик у 2017 році переміг.

Рейтинг The Ring

Чемпіон – Тайсон Ф'юрі