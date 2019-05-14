Найсильніший клуб Швейцарії вилетів вперше за 68 років, фани змусили гравців зняти форму: відео

Найуспішніший клуб в історії Швейцарії "Грассхоппер" (27 титулів – на 7 більше, ніж у "Базеля") вилетить з вищого дивізіону вперше за 68 років. Вболівальники зірвали виїзну гру команди.

Команда з Цюриха не була чемпіоном з 2003 року, а в трійку останній раз потрапляла у 2014-му.

Дивіться також: Найсуворіший англійський арбітр божевільно святкував перемогу своєї команди на стадіоні: відео

Наразі "Грассхоппер" посідає останнє місце в турнірній таблиці й вже точно вилетить з вищого дивізіону вперше за 68 років. Це повинно було офіційно статися за підсумками недільного матчу з "Люцерном", але розлючені фанати зірвали гру в другому таймі за рахунку 4:0 на користь суперника.

GC steigt ab und einige Chaoten erzwingen erneut einen Spielabbruch. pic.twitter.com/0tgMeGaDQ0 — Teleclub (@TeleclubAG) 12 мая 2019 г.

Фанати, які приїхали на виїзний матч, зібралися біля огорож, що відокремлюють поле від трибун, і пригрозили вибігти на поле. Суддя зупинив матч, а футболісти й представники "Грассхоппера" пішли заспокоювати уболівальників. Ті зажадали від гравців віддати їм футболки та шорти.

Деякі гравці дійсно віддали футболки. Через 16 хвилин розмов офіційні особи вирішили, що матч не буде дограний.

Швидше за все, "Грассхопперу" буде зараховано технічну поразку – і клуб вже офіційно вилетить у нижчу лігу.

Я погодився, щоб гравці віддали футболки. Це був найкращий варіант у тій ситуації, в іншому випадку хулігани могли опинитися у нас в роздягальні,

– сказав після матчу президент "Грассхоппера" Стефан Рітікер.

Клуб вже засудив дії уболівальників у своїй офіційній заяві.

Це ганебно і просто неприпустимо. Небезпека для глядачів, персоналу стадіону і гравців – це неприпустимо для "Грассхоппера". Бунтівники знищують футбол такими вчинками. Керівництво клубу неодноразово підкреслювало, що підтримує діалог з усіма фан-рухами. Бунтівники – це не фанати

– йдеться у заяві клубу.

Вболівальники "Грассхоппера" зірвали матч вдруге за сезон. У березні гра зі "Сьйоном" була зупинена після того, як гостьові фанати закидали поле фаєрами. "Грассхоппер" програвав 0:2, а в підсумку йому зарахували технічну поразку 0:3.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram