Найсмішніші казуси Олімпійських ігор: хто посів перші місця скандального рейтингу

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Спорт навиворіт
Спорт навиворіт / 24 канал

У свіжому випуску програми "Спорт навиворіт" – Олімпійські ігри є головними змаганнями в історії людства. Проте у сучасному світі це не лише спортивні перегони, але й яскраве шоу. Здавалося, все має бути на вищому рівні, проте, інколи трапляються комічні епізоди, які запам'ятовуються надовго.

Також у випуску:

В ОАЕ відродили древню розвагу предків – перегони на верблюдах. Перші такі змагання відбулися ще у сьомому столітті. До слова, найгарячіші баталії, що розгоряються в Дубаї, виглядають не менш видовищно, ніж забіги інших скакунів. 

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Теги: Спорт Спорт навиворіт Перегони ОАЕ
Джерело: 24 канал
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