24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Найтитулованіший клуб України знаходиться на межі зникнення

488 Читать новость на русском
Гандбольний клуб "ZTR" / ГК "ZTR"

Гандбольна команда "ZTR" припиняє своє існування через відсутність фінансування.

Колектив гандбольного клубу написав відкритого листа МКМР, Федерації гандболу, в якому просить зберегти команду. Відкритий лист оприлюднили на офіційному сайті гандбольного клубу "ZTR".

Читайте також: Гравець збірної України з гандболу офіційно перейшов у російський "Спартак"

"На жаль, з 1 лютого 2020 ПАТ "Запоріжтрансформатор" не має можливості виділяти кошти для фінансування гандбольного клубу ZTR і команда припиняє існування", – йдеться у заяві.

Повний текст листа:

До слова, гандбольний клуб "ZTR" був створений 1992 року. На сьогодні команда є найбільш титулованою з ігрових видів спорту в країні: спортсмени 14 разів ставали чемпіонами України, 11 разів – срібними призерами, двічі – бронзовими. "ZTR" – триразовий володар Кубка України. На міжнародній арені "ZTR" двічі ставав чвертьфіналістом Ліги чемпіонів європейських країн.

Держава має втрутитися: Кулеба про "дивні" імена для дитини
сьогодні
12615
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Гандбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 19:05 Як Моурінью впав на льоду в Росії – відео курйозного епізоду
Юрій Семенюк 141
сьогодні 16:56 Боксер, який обіцяв знищити Ломаченка, заарештований через домашнє насильство
Юрій Семенюк 390
сьогодні 15:51 "Шахтар" перемогою розпочав другий зимовий збір в Туреччині – відео голів
Юрій Семенюк 132
сьогодні 10:19 Воротар відбив шайбу "ударом скорпіона" у матчі НХЛ – вражаюче відео
Юрій Семенюк 1595
4 лютого 18:57 Ярмоленко може втратити половину зарплати у "Вест Хемі": названо причини
Юрій Семенюк 1485
Новини
Більше новин
Залиште відгук