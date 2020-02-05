Найтитулованіший клуб України знаходиться на межі зникнення

Гандбольна команда "ZTR" припиняє своє існування через відсутність фінансування.

Колектив гандбольного клубу написав відкритого листа МКМР, Федерації гандболу, в якому просить зберегти команду. Відкритий лист оприлюднили на офіційному сайті гандбольного клубу "ZTR".

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"На жаль, з 1 лютого 2020 ПАТ "Запоріжтрансформатор" не має можливості виділяти кошти для фінансування гандбольного клубу ZTR і команда припиняє існування", – йдеться у заяві.

Повний текст листа:

До слова, гандбольний клуб "ZTR" був створений 1992 року. На сьогодні команда є найбільш титулованою з ігрових видів спорту в країні: спортсмени 14 разів ставали чемпіонами України, 11 разів – срібними призерами, двічі – бронзовими. "ZTR" – триразовий володар Кубка України. На міжнародній арені "ZTR" двічі ставав чвертьфіналістом Ліги чемпіонів європейських країн.