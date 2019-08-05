Найцікавіший матч 2-го туру УПЛ: опитування читачів Спорт24

В другому турі УПЛ було чимало цікавих матчів. Не обійшлося і без неочікуваних результатів.

Так, "Колос" переміг "Олімпік" та опинився серед лідерів чемпіонату. Натомість бронзовий призер попередньої першості "Олександрія" стартувала з двох поразок. Цього разу програли "Маріуполю".

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Не знають смаку перемоги й "Карпати". При цьому команда не забила жодного голу. Тепер же "зелено-білі" програли "Шахтарю".

"Зоря" зіграла свій четвертий матч за 11 днів. І три з них луганська команда виграла. Встояв під їх натиском "Дніпро-1", тож маємо першу нічию в чемпіонаті.

"Динамо" зіграло два матчі у Львові поспіль. І здобула дві перемоги. Цього разу розгромлений був "Львів". Феєричний матч видали "Десна" та "Ворскла".

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