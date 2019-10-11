Найважчий суперник – Тайсон Ф'юрі, найлегший – Деонтей Уайлдер, – Усик

Український боксер Олександр Усик готується до дебюту у суперважкій вазі. Першим його суперником буде Чазз Візерспун. Але українець думає і про майбутніх суперників.

Варто нагадати, що Усик є претендентом на пояс чемпіона світу за версією WBO у важкій вазі. Тож він мав би битися з переможцем пари Ентоні Джошуа – Енді Руїс, бій яких запланований на 7 грудня. Хоча Усик про цей бій ще не думав, як і про цих боксерів.

"Мені б дуже хотілося подивитися це наживо. навіть дружина про це говорила. Я не думаю про те, чи буду я обов’язковим претендентом і чи є обов’язковим претендентом саме зараз. Поки що я думаю про поєдинок, який мені зараз слід провести. Дай Боже все буде добре, і я почну думати про щось інше", – відповів Усик на питання про цей можливий бій.

Усик 12 жовтня проведе дебютний бій проти Чазза Візерспуна у суперважкій вазі.

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При цьому боксер так і не дав чіткої відповіді, чи готовий він до чемпіонського бою у суперважкій вазі після одного поєдинку в новій ваговій категорії.

"Чи достатньо одного поєдинку? Я не знаю. Треба просто виходити. Треба давати людям можливість. Якщо не дати можливість зробити, то не побачимо. Коли в мене буде така можливість, я скористаюся нею, і ви побачити, готовий я чи ні", – наголосив Усик.

Він також оцінив і боксерів, з якими йому, можливо, доведеться битися.

"Найважчий опонент – Тайсон Ф’юрі, а найлегший – Деонтей Уайлдер. Я з ним хочу битися, і все. Я пожартував, що Деонтей Уайлдер буде найлегшим. Не буває легких боїв. Треба працювати, і все прийде. В нього є пояс, він сильний", – підсумував Усик.

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