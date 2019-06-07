Найвідоміший тенісист Джоковіч удев'яте вийшов у півфінал Roland Garros

Серб Новак Джоковіч удев'яте вийшов у півфінал Roland Garros. У перенесеному на один день через дощ матчі 1/4 фіналу перша ракетка світу розібрався із Александром Звєрєвим.

До того ж серб не віддав суперникам на турнірі в Парижі жодного сету.

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Хоча німець був дуже близьким до того, щоб це зробити – у першій партії Джоковіч тріумфував тільки з рахунком 7:5. Однак, на більше Александра Звєрєва не вистачило. У наступних двох сетах Новак легко переміг – двічі по 6:2.

За путівку у вирішальний матч французького Гренд Слем він позмагається з четвертим номером світового рейтингу Домініком Тімом. Австрієць не помітив на шляху до півфіналу росіянина Карена Хачанова. Тім тріумфував у трьох сетах – 6:2, 6:4 та знову 6:2.

Un tweener de Zverev mais c'est Novak Djokovic qui gagne le point ! C'est le shot of the day by @Perrier ! #RG19 pic.twitter.com/oSGTmvqYWd — Roland-Garros (@rolandgarros) 6 июня 2019 г.

Що таке турнір Roland Garros? Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 2019, турнір, що проходить з 26 травня по 9 червня 2019 року. Наразі відбувається 123-й Відкритий чемпіонат Франції.



Турнір включає змагання в одиничному та парному розряді серед чоловіків та жінок, а також змагання у змішаному розряді. Юніори розіграють першості в одиничному та парному розряді серед хлопців та дівчат. Буде проведено також одиночні та парні змагання на візках для тенісистів з обмеженими можливостями. Парні змагання серед легенд тенісу у чоловіків проходимуть у двох категоріях — до 45 років та понад 45 років. Парні змагання серед легенд у жінок відбудуться в єдиній категорії.