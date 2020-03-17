Називайте мене Александр, це по-російський, Олександр – це українською, – Усик до журналістів
Український боксер Олександр Усик (чи все-таки тепер Александр) відповів журналістам, як правильно до нього звертатися.
На питання журналістки Мішель Фелпс як все-таки правильно – Олександр чи Александр, Усик відповів:
"А – Александр, це російською. О – Олександр, українською. Мене [називайте] Александр", – відповів боксер, після чого в повітрі пальцем написав букву "A".
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- Олександр Усик 23 травня повинен провести бій проти Дерека Чісори.
- Під час дуелі поглядів українець зробив селфі з опонентом, після чого розпорошив в повітря невідому речовину з балончика.
- Після цього Усик звернувся до вболівальників англійською мовою і сконфузився.
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