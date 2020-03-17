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Називайте мене Александр, це по-російський, Олександр – це українською, – Усик до журналістів

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Олександр Усик / Sky Sports

Український боксер Олександр Усик (чи все-таки тепер Александр) відповів журналістам, як правильно до нього звертатися.

На питання журналістки Мішель Фелпс як все-таки правильно – Олександр чи Александр, Усик відповів:

"А – Александр, це російською. О – Олександр, українською. Мене [називайте] Александр", – відповів боксер, після чого в повітрі пальцем написав букву "A".

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Олександр Усик Бокс
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