24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Назріває конфлікт: француз Фуркад жорстко відреагував на слова колишньої біатлоністки

131 Читать новость на русском
Мартен Фуркад / https://pl.shotoe.com/

Легендарний біатлоніст Мартен Фуркад відповів на звинувачення збоку російської оліймпійської чемпіонки Анфіси Рєзцової.

Триразова олімпійська чемпіонка Анфіса Рєзцова вважає, що російських біатлоністів несправедливо звинувачують у допінгу. Сама ж Рєзцова була дискваліфікована через виявлення заборонених препаратів у її крові.

Читайте також: Україна оголосила склад на першу гонку чемпіонату світу з біатлону

За слова колишньої спортсменки, іноземні біатлоністи теж використовують медичні препарати, але вдало це приховують.

Мартен Фуркад – великий спортсмен, величезний талант, але все одно якусь медичну підтримку отримує. Те ж саме – норвежці,
– заявила росіянка.

Француз часу не гаяв та швидко відповів на такі слова біатлоністки.

"Сподіваюсь, не у всіх колишніх спортсменів старечий маразм. У неї він є", – відповів Мартен Фуркад у своєму Twitter.

55-річна Анфіса Резцова являється дворазовою олімпійською чемпіонкою з біатлону та олімпійською чемпіонкою із лижних перегон. Завершила професійну кар’єру спортсменка в 2002 році.

Коронавірус з Китаю: останні новини
сьогодні
48280
Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Новини біатлону
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:13 Трансфери команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 5402
сьогодні 11:39 Віктор Вихрист – нова українська загроза у боксі для Уайлдера і Джошуа
Андрій Тудовші 10983
12 лютого 20:46 Беленюк про скандал з Ломаченком: Якщо хочеш розповісти вірш, то вивчи і розкажи без відеоряду
Юрій Семенюк 3861
12 лютого 17:49 Red Bull другим показав болід на новий сезон Формули-1 – фото
Юрій Семенюк 157
12 лютого 15:52 Китайські спортсмени пробігають марафон по своїй квартирі під час епідемії коронавірусу
Юрій Семенюк 203
Новини
Більше новин
Залиште відгук