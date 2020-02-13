Назріває конфлікт: француз Фуркад жорстко відреагував на слова колишньої біатлоністки

Легендарний біатлоніст Мартен Фуркад відповів на звинувачення збоку російської оліймпійської чемпіонки Анфіси Рєзцової.

Триразова олімпійська чемпіонка Анфіса Рєзцова вважає, що російських біатлоністів несправедливо звинувачують у допінгу. Сама ж Рєзцова була дискваліфікована через виявлення заборонених препаратів у її крові.

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За слова колишньої спортсменки, іноземні біатлоністи теж використовують медичні препарати, але вдало це приховують.

Мартен Фуркад – великий спортсмен, величезний талант, але все одно якусь медичну підтримку отримує. Те ж саме – норвежці,

– заявила росіянка.

Француз часу не гаяв та швидко відповів на такі слова біатлоністки.

"Сподіваюсь, не у всіх колишніх спортсменів старечий маразм. У неї він є", – відповів Мартен Фуркад у своєму Twitter.

Hopefully not all the former athletes become senile. That one does... — Martin Fourcade (@martinfkde) February 13, 2020

55-річна Анфіса Резцова являється дворазовою олімпійською чемпіонкою з біатлону та олімпійською чемпіонкою із лижних перегон. Завершила професійну кар’єру спортсменка в 2002 році.