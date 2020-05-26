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Названа сума, за яку "Динамо" готове відпустити Циганкова: італійці шоковані

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Віктор Циганков
Віктор Циганков / ФК "Динамо"

Ведучий "ТаТоТаке" Михайло Співаковський заявив, що за його інформацією в "Динамо" не готові розлучатися з атакуючим півзахисником Віктором Циганкова дешевше, ніж за 20 мільйонів євро.

У свою чергу, представники італійських клубів Серії А готові заплатити за футболіста "Динамо" лише 12-13 млн євро. Відповідну інформацію Співаковський озвучив у новому відео на Youtube-каналі "ТаТоТаке".

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Люди, близькі до італійських клубів, на мій запит відповіли, що в Італії за Циганкова зараз реально могли б дати 12-13 млн євро.

Чому нижче його ринкової вартості? По-перше, гравець не з ЄС – потрібно когось вигнати, для того щоб прийняти Циганкова. По-друге, зараз карантин – ціни взагалі посипляться. Третє – травми, у нього цей момент в голові залишиться. Але, за моєю інформацією, "Динамо" не продасть Циганкова дешевше, ніж за 20 мільйонів,
– заявив Михайло Співаковський.

Також додамо, що за інформацією "Футбол 24", на 22-річного українця в Італії претендує лише "Фіорентина".

Що відомо про кар'єру Віктора Циганкова

Циганков дебютував в "Динамо" в сезоні 2016/17, а після продажу Андрія Ярмоленка став лідером атаки клубу. На сьогодні в активі 22-річного гравця 146 матчів за київський клуб у всіх турнірах, 53 голи і 45 результативних передач.

У листопаді 2016-го Циганков дебютував у збірній України і вже зіграв 20 матчів (3 забитих). Зараз Transfermarkt оцінює Віктора в 16 мільйонів євро.

  • Напередодні з'явилася інформація про травму віцекапітана "Динамо". Його повернення очікується в середині червня, тобто він пропустить гру з "Шахтарем" в рамках 24 туру.

 

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Віктор Циганков Динамо Спорт Футбол
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