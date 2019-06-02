Названо кращого гравця фіналу Ліги чемпіонів: вибір вас здивує

Офіційний сайт УЄФА назвав гравця матчу у фіналі Ліги чемпіонів між "Тоттенхемом" та "Ліверпулем". Ним став захисник "червоних" Вірджил ван Дайк.

При цьому захисник не віддав жодного результативного пасу і не забив гол.

До слова: "Ліверпуль" виграв Лігу чемпіонів, обігравши "Тоттенхем"

Та як пояснили своє рішення в УЄФА, "спокій ван Дайка пронизував лінію захисту "Ліверпуля", що зіграло величезну роль у ще одному "чистому" матчі команди".

У минулому сезоні гравцем фіналу було визнано півзахисника "Реала" Гарета Бейла. Він оформив дубль у ворота саме "Ліверпуля".

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Востаннє ж захисник здобував цей звання у 2016 році. Це був Серхіо Рамос з "Реалу". Він тоді у фіналі забив єдиний гол своєї команди, а "Реал" переміг інший мадридський клуб – "Атлетіко" у серії пенальті. При цьому коли ці команди ("Реал" та "Атлетіко") зустрічалися у фіналі 2014 року, і гол Рамоса допоміг перевести гру в овертайм, де перемогу здобув "Реал", найкращим гравцем було визнано Анхеля Ді Марію.