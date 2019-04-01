Названо наступного суперника Гвоздика, на заваді бою може стати росіянин

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Олександр Гвоздик
Олександр Гвоздик / boxingscene.com

Український боксер Олександр Гвоздик, який володіє поясом WBC у напівважкій вазі, швидше за все, наступний бій проведе проти обов'язкового претендента.

Ним є американець Маркус Браун, який планує скористатися правом обов'язкового претендента.

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Американець хоче спробувати відібрати титул чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі в Олександра Гвоздика, повідомляє RingPolska. За даними ресурсу, бій відбудеться восени 2019 року.

Очікується, що спершу, в червні, Браун проведе поєдинок з ветераном рингу з Канади Жаном Паскалем.

В американця є право вибору битися за два титутли. Окрім WBC, Браун, який є "тимчасовим" чемпіоном WBA, може зустрітися з чинним чемпіоном світу за версією WBA росіянином Дмитром Біволом. Обидві можливості Брауну подарувала січнева перемога над екс-чемпіоном світу у двох дивізіонах шведом Баду Джеком.

У чемпіона за версією WBA росіянина Дмитра Бівола також розглядають можливість проведення бою з Брауном, але ніяких домовленостей з американцем не мають. Менеджер боксера Вадим Корнілов заявив, що вони готові битися з американцем.

Уже минуло 12 місяців з тих пір, як Дмитро провів обов'язковий захист титулу. Так що WBA цілком може призначити наступного обов'язкового претендента. Ми готові битися з Брауном, але не розуміємо його рухів. Не бачимо, щоб він був зацікавлений в поєдинку з Біволом. Напрошується питання, а навіщо тобі тоді був потрібен бій за "тимчасовий" титул з Баду Джеком?,
– цитує менеджера Бівола vRINGe.

Частково інформацію підтверджує і сам Бівол в інтерв'ю кореспонденту ТАСС: "Бій з Брауном на цей момент не підтверджений. Плануємо, що наступний поєдинок пройде не раніше кінця серпня".

У ніч на 31 березня Олександр Гвоздик у Філадельфії провів свій перший захист титулу чемпіона світу за версією WBC в напівважкій вазі. Українець впевнено переміг француза Дуду Нгумбу. Гвоздик здобув пояс WBC 1 грудня минулого року, коли у Квебеку (Канада) нокаутував ветерана Адоніса Стівенсона.

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Теги: Бокс Спорт Олександр Гвоздик
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