Названо найкращого захисника та снайпера чемпіонату України з баскетболу

після закінчення останнього матчу плей-офф Суперліги, у якому "Запоріжжя" вибороло бронзові нагороди у "Дніпра", було нагороджено найкращих захисника та снайпера чемпіонату України.

найкращим захисником чемпіонату України було визнано лідера Дніпра Олександру Мішулу. 27-річний баскетболіст в цьому сезоні набирав 15.8 очка, робив 4.3 передачі та 2.3 підбирання (РЕ 12.9).

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Також свою нагороду отримав захисник Запоріжжя Малік Трент, який став найрезультативнішим гравцем сезону. В сумі американець в 40 матчах набрав 689 очок, що є найкращим показником Суперліги Парі-Матч. Трент набирав 17.2 очка, робив 4.8 підбирання та 4.1 передачі (РЕ 19.2).