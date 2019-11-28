Названо претендентів на кращий гол в Україні: відео
Українська асоціація футболу назвала трьох претендентів на звання найкращого автора голу в Україні. Ім'я переможця назвуть 2 грудня.
На перемогу претендують: Георгій Цітаїшвілі у матчі за збірну України U-20, Надія Іванченко за збірну України WU-17 або Сергій Сидорчук у матчі за "Динамо".
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Відео претендентів на звання найкращого голу в Україні
Ім'я переможця буде названо 2 грудня під час церемонії "Футбольні зірки України". Початок урочистостей о 19:00.
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