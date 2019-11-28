Названо претендентів на кращий гол в Україні: відео

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Сидорчук святкує гол у ворота "Шахтаря" / ФК "Динамо"

Українська асоціація футболу назвала трьох претендентів на звання найкращого автора голу в Україні. Ім'я переможця назвуть 2 грудня.

На перемогу претендують: Георгій Цітаїшвілі у матчі за збірну України U-20, Надія Іванченко за збірну України WU-17 або Сергій Сидорчук у матчі за "Динамо".

До слова: Мессі побив рекорд Ліги чемпіонів у ювілейному матчі за "Барселону": відео

Відео претендентів на звання найкращого голу в Україні

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обирай переможця серед фіналістів 2 грудня за допомогою SMS-голосування Одна з головних інтриг церемонії «Футбольні зірки України» - хто переможе у протистоянні кращих голів року: Георгій Цітаїшвілі U-20, Надія Іванченко WU-17 або Сергій Сидорчук «Динамо» Початок прямого ефіру на телеканалі «Футбол 1» о 19:00. Переглядай відео та віддавай свій голос 2 грудня. #уаф #футбольнізіркиукраїни2019

Допис, поширений UAF/УАФ (@ffukraine)

Ім'я переможця буде названо 2 грудня під час церемонії "Футбольні зірки України". Початок урочистостей о 19:00.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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