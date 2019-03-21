Названо призові тенісного турніру Ролан Гаррос: скільки заробить переможець

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Еліна Світоліна на Ролан Гаррос
Еліна Світоліна на Ролан Гаррос

З 26 травня по 9 червня відбудеться Ролан Гаррос – відкритий чемпіонат Франції по тенісу. У 2019 році учасники турніру розіграють 42,661 мільйона євро призових, що на 8% більше, ніж минулого року.

Кожен учасник кваліфікації залежно від своїх результатів на турнірі отримає від 7 до 24 тисяч євро. Попадання в основну сітку Ролан Гаррос гарантує тенісистам 46 тисяч євро. Це на 15% більше, ніж у 2018 році.

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За вихід у друге коло змагань тенісисти отримають 87 тисяч євро, за потрапляння у третє коло – 143 тисячі євро. По 243 тисячі євро отримають ті, хто проб’ється у третє коло змагань.

Учасники чвертьфіналів Ролан Гаррос зароблять по 415 тисяч євро. За вихід у півфінал – ще по 590 тисяч євро. Фіналісти отримають по 1,18 мільйона євро. Переможець турніру збагатиться на 2,3 мільйона євро.

У 2018 році Ролан Гаррос виграли Сімона Халеп та Рафаель Надаль. Найкращий результат з українок тоді показала Леся Цуренко, яка дійшла до 1/8 фіналу. Еліна Світоліна вилетіла у третьому колі змагань. Катерина Козлова подолала лише перше коло турніру. Катерина Бондаренко ж програла ще на старті. Ангеліна Калініна та Марта Костюк не зуміли пробитися на турнір через кваліфікацію.

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Теги: Спорт Теніс Новини Спорту Ролан Гаррос
Джерело: 24 Канал
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