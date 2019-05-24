Названо ще одного іноземця, який може очолити "Динамо"

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Їндржих Трпишовський
Їндржих Трпишовський / idnes.cz

Київське "Динамо" як можливого нового головного тренера першої команди розглядає кандидатуру наставника празької "Славії".

Як повідомляє ресурс Sport Arena, керівництво киян розглядає як нового тренера 43-річного фахівця Їндржиха Трпишовського.

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За інформацією джерела, фахівець, під керівництвом якого "Славія" в цьому сезоні вперше за 77 років оформила "золотий дубль", повинен прибути до Києва на переговори.

Серед інших іноземних спеціалістів, які начебто мають прибути у Київ на переговори з "Динамо", називаються польського фахівця Адама Навалку та шведа Свена-Йорана Ерікссона.

Також кандидатами на пост головного тренера киян є спортивний директор клубу Олексій Михайличенко та Юрій Калитвинцев.

У середу, 22 травня, "Динамо" зіграло 30-й тур чемпіонату України проти "Шахтаря". Команди розійшлися миром у Харкові. Після матчу Олександр Хацкевич, спілкуючись з пресою, розповів, що влітку клуб планує підсилитись новими футболістами. Контракт білоруси з "Динамо" чинний до кінця сезону.

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Теги: Спорт Футбол
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