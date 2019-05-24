Названо ще одного іноземця, який може очолити "Динамо"

Київське "Динамо" як можливого нового головного тренера першої команди розглядає кандидатуру наставника празької "Славії".

Як повідомляє ресурс Sport Arena, керівництво киян розглядає як нового тренера 43-річного фахівця Їндржиха Трпишовського.

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За інформацією джерела, фахівець, під керівництвом якого "Славія" в цьому сезоні вперше за 77 років оформила "золотий дубль", повинен прибути до Києва на переговори.

Серед інших іноземних спеціалістів, які начебто мають прибути у Київ на переговори з "Динамо", називаються польського фахівця Адама Навалку та шведа Свена-Йорана Ерікссона.

Також кандидатами на пост головного тренера киян є спортивний директор клубу Олексій Михайличенко та Юрій Калитвинцев.

У середу, 22 травня, "Динамо" зіграло 30-й тур чемпіонату України проти "Шахтаря". Команди розійшлися миром у Харкові. Після матчу Олександр Хацкевич, спілкуючись з пресою, розповів, що влітку клуб планує підсилитись новими футболістами. Контракт білоруси з "Динамо" чинний до кінця сезону.