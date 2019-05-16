Названо ще одного кандидата на посаду головного тренера "Динамо"

Київське "Динамо" як одного з кандидатів на пост головного тренера клубу з нового сезону розглядає Юрія Калітвінцева.

Як повідомляє Sport Arena, 51-річний фахівець не є пріоритетним варіантом для "Динамо".

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У першу чергу "Динамо" розраховує, що головним тренером з наступного сезону буде нинішній спортивний директор клубу Олексій Михайличенко. Але в разі його відмови, керівники "біло-синіх" звернуться до кандидатури Калітвінцева.

Останнім клубом Калітвінцева було московське "Динамо". Контракт з клубом фахівець розірвав у жовтні 2017 го. Калітвінцев очолював збірну України U-19 і "Волгу". Також фахівець був виконувачем обов'язків головного тренера збірної України.

Контракт нинішнього головного тренера "Динамо" Олександра Хацкевича закінчується у кінці цього сезону. Наразі не відомо, чи продовжить клуб угоду з білоруським фахівцем. За два роки в "Динамо" Хацкевич виграв тільки Суперкубок України (2018).

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