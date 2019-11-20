Названо зарплату Моурінью: португалець увійшов у топ-5 оплачуваних тренерів світу

Жозе Моурінью очолив "Тоттенхем" та став одним з найбільш високооплачуваних тренерів у світі. 56-річний португалець буде заробляти 15 мільйонів фунтів на рік.

За інформацією Daily Mail, це майже вдвічі більше зарплати його 47-річного попередника Маурісіо Почеттіно.

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Контракт Моурінью з лондонцями розрахований до кінця сезону-2022/23.

Моурінью увійшов у топ-5 високооплачуваних тренерів світу. Більше за португальця заробляють тільки три тренери: Дієго Сімеоне ("Атлетіко"), Ернесто Вальверде ("Барселона") та Пеп Гвардіола ("Манчестер Сіті").

За даними ЗМІ, зарплати вищеназваних тренерів такі:

Дієго Сімеоне – 39,6 мільйона євро на рік Ернесто Вальверде – 24 мільйони євро на рік Пеп Гвардіола – 22,8 мільйона євро на рік

Після Моурінью, який зароблятиме у Лондоні 15 мільйонів фунтів у рік, йде Карло Анчелотті з "Наполі". Його зарплата складає 11,7 мільйона євро в рік.

Жозе Моуріньо є одним з найуспішніших тренерів у світі, який завоював 25 трофеїв. Він відомий своєю роботою з "Порту", "Інтером", "Челсі", "Реалом" та "Манчестер Юнайтед".

Він виграв національні чемпіонати чотирьох різних країн (Португалія, Англія, Італія та Іспанія) і є одним із трьох тренерів, які двічі вигравали Лігу чемпіонів з двома клубами – "Порту" у 2004 році та "Інтером" у 2010 році.

Він також триразовий переможець Англійської прем'єр-ліги з "Челсі" (2005, 2006, 2015 роки).