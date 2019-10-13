Назвав би це фіналом року, – Зінченко про матч з Португалією

Лідер збірної України Олександр Зінченко поділився очікуваннями від поєдинку проти Португалії в рамках відбору Євро-2020. Команди зустрінуться 14-го жовтня у Києві.

Футболіст заявив, що команда не боїться Португалію попри те, що вони є чинними чемпіонами Європи та переможцями Ліги націй.

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Назвав би цей матч фіналом року. Ця зустріч буде вирішувати багато що. Ми можемо завоювати путівку на Євро. Ми лідери групи, граємо вдома, буде повний стадіон. Чого нам боятися? Тим більше, ми вже проти них грали. Так, це чинний чемпіон Європи, вони виграли Лігу націй. Але немає нічого такого, чого ми б боялися,

– цитує Зінченка сайт каналів "Футбол 1/2".

У збірній Португалії також налаштовані на позитивний результат. Зірковий півзахисник збірної Португалії Жоау Моутінью заявив, що команда приїхала в Київ по перемогу.

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш розповів, що його команда думала про гру з Україною вже після другого голу у ворота Люксембурга.

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Поєдинок Україна – Португалія відбудеться 14-го жовтня у Києві на стадіоні НСК "Олімпійський". Головним арбітром матчу буде Ентоні Тейлор.

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