Назвав би це фіналом року, – Зінченко про матч з Португалією

508 Читать новость на русском
Олександр Зінченко
Олександр Зінченко / facebook.com/UaNationalFootball

Лідер збірної України Олександр Зінченко поділився очікуваннями від поєдинку проти Португалії в рамках відбору Євро-2020. Команди зустрінуться 14-го жовтня у Києві.

Футболіст заявив, що команда не боїться Португалію попри те, що вони є чинними чемпіонами Європи та переможцями Ліги націй.

Читайте також: Україна – Португалія: прогноз букмекерів на матч кваліфікації Євро-2020

Назвав би цей матч фіналом року. Ця зустріч буде вирішувати багато що. Ми можемо завоювати путівку на Євро. Ми лідери групи, граємо вдома, буде повний стадіон. Чого нам боятися? Тим більше, ми вже проти них грали. Так, це чинний чемпіон Європи, вони виграли Лігу націй. Але немає нічого такого, чого ми б боялися,
– цитує Зінченка сайт каналів "Футбол 1/2".

У збірній Португалії також налаштовані на позитивний результат. Зірковий півзахисник збірної Португалії Жоау Моутінью заявив, що команда приїхала в Київ по перемогу.

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш розповів, що його команда думала про гру з Україною вже після другого голу у ворота Люксембурга.

Це важливо: У центрі Києва перекриють рух через футбол: куди краще не їхати

Поєдинок Україна – Португалія відбудеться 14-го жовтня у Києві на стадіоні НСК "Олімпійський". Головним арбітром матчу буде Ентоні Тейлор.

Останні новини про матч Україна – Португалія читайте тут.

blog_ava
Тайфун в Японії: що відбувається просто зараз – фото та відео
сьогодні
13240
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Збірна України з футболу Україна – Португалія Євро-2020 Олександр Зінченко
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 13-го жовтня
сьогодні 17:50 Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 13-го жовтня
Юрій Семенюк 548
Імпровізація боксу: чому дебют Усика не вразив
сьогодні 12:40 Імпровізація боксу: чому дебют Усика не вразив
Михайло Гема 1997
Італія слідом за Бельгією вийшла на Євро-2020
сьогодні 12:10 Італія слідом за Бельгією вийшла на Євро-2020
Михайло Гема 1157
Боттас виграв гран-прі Японії, Mercedes завоював Кубок конструкторів у 2019 році
сьогодні 10:02 Боттас виграв гран-прі Японії, Mercedes завоював Кубок конструкторів у 2019 році
250
Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 12-го жовтня
сьогодні 09:06 Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 12-го жовтня
Юрій Семенюк 1805
Новини
Більше новин
Залиште відгук